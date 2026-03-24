Un creador de contingut impulsa una recollida de signatures perquè torni 'Punky', el gelat de La Menorquina

El moviment ja suma un 10% de suports i reaviva les sospites d’un possible retorn de l’icònic gelat

La imatge del conegut gelat Punky

La imatge del conegut gelat Punky / INFORMACION

Duna Márquez

Palma

El fenomen al voltant de 'Punky' continua creixent. Després de l’aparició de cartells i vídeos virals, el creador de contingut Marc Pujol (@punky.vuelve) ha fet un pas més i ha llançat una recollida de signatures per demanar el retorn del mític gelat de La Menorquina.

La iniciativa ha començat a guanyar tracció a les xarxes socials i ja acumula al voltant del 10% de les 10.000 signatures que el mateix impulsor considera necessàries per assolir el seu objectiu.

Dues urnes davant de la fàbrica

L’acció més cridanera ha estat la instal·lació de dues estructures a manera d’«urnes» davant de la fàbrica de la marca, finançades, segons el mateix creador, gràcies a una donació anònima. Una d’elles, de gran mida i perfectament visible, convida a participar amb un missatge clar: «¿Vols que torni Punky? ».

En contrast, la segona opció: un accés molt més petit, incòmode i difícil, reservat per a qui vulgui votar «No». Tot i que sembla que aquesta no és una opció.

De la broma viral a un moviment col·lectiu

El que va començar com una sèrie de vídeos humorístics, amb el mateix Marc Pujol disfressat de l’icònic tucà/pingüí, ha evolucionat cap a una campanya amb implicació real de seguidors. A les xarxes socials, els usuaris no només comparteixen la iniciativa, sinó que també debaten sobre la desaparició del gelat i la possibilitat que torni.

Alguns comentaris apunten que «no valorem el que tenim fins que ho perdem», mentre altres celebren la creativitat del creador i la seva manera de canalitzar la nostàlgia.

Campanya espontània o estratègia al darrere?

La coincidència entre la retirada del producte, l’aparició de cartells a Palma i ara aquesta recollida de signatures ha tornat a activar les teories. Una part dels usuaris creu que podria tractar-se d’una estratègia de màrqueting acuradament dissenyada, mentre que altres defensen que tot respon a iniciatives espontànies impulsades per la comunitat.

De moment, des de La Menorquina no s’ha produït cap reacció oficial a aquesta nova acció.

Un creador de contingut impulsa una recollida de signatures perquè torni 'Punky', el gelat de La Menorquina

Un creador de contingut impulsa una recollida de signatures perquè torni 'Punky', el gelat de La Menorquina

L'escriptora d'Alp Regina Rodríguez Sirvent publica 'Crispetes de matinada', la continuació de l'exitosa 'Les calces al sol'

L'escriptora d'Alp Regina Rodríguez Sirvent publica 'Crispetes de matinada', la continuació de l'exitosa 'Les calces al sol'

Mor als 43 anys el multimilionari Leonid Radvinsky, propietari d’OnlyFans

Mor als 43 anys el multimilionari Leonid Radvinsky, propietari d’OnlyFans

Paloma Martín sacseja el debat sobre les pensions: “Si cobreu una pensió i no la necessiteu, renuncieu-hi”

Paloma Martín sacseja el debat sobre les pensions: “Si cobreu una pensió i no la necessiteu, renuncieu-hi”

El poble medieval de Catalunya on van néixer unes galetes que ja tenen més de 130 anys d’història

El poble medieval de Catalunya on van néixer unes galetes que ja tenen més de 130 anys d’història

Infants al volant, Solsona forma els conductors del futur

Infants al volant, Solsona forma els conductors del futur

La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa

La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa

El CEN descobreix les ermites singulars de Pontons en una ruta circular

El CEN descobreix les ermites singulars de Pontons en una ruta circular
