Iniciativa a les xarxes socials
Un creador de contingut impulsa una recollida de signatures perquè torni 'Punky', el gelat de La Menorquina
El moviment ja suma un 10% de suports i reaviva les sospites d’un possible retorn de l’icònic gelat
Duna Márquez
El fenomen al voltant de 'Punky' continua creixent. Després de l’aparició de cartells i vídeos virals, el creador de contingut Marc Pujol (@punky.vuelve) ha fet un pas més i ha llançat una recollida de signatures per demanar el retorn del mític gelat de La Menorquina.
La iniciativa ha començat a guanyar tracció a les xarxes socials i ja acumula al voltant del 10% de les 10.000 signatures que el mateix impulsor considera necessàries per assolir el seu objectiu.
Dues urnes davant de la fàbrica
L’acció més cridanera ha estat la instal·lació de dues estructures a manera d’«urnes» davant de la fàbrica de la marca, finançades, segons el mateix creador, gràcies a una donació anònima. Una d’elles, de gran mida i perfectament visible, convida a participar amb un missatge clar: «¿Vols que torni Punky? Sí».
En contrast, la segona opció: un accés molt més petit, incòmode i difícil, reservat per a qui vulgui votar «No». Tot i que sembla que aquesta no és una opció.
De la broma viral a un moviment col·lectiu
El que va començar com una sèrie de vídeos humorístics, amb el mateix Marc Pujol disfressat de l’icònic tucà/pingüí, ha evolucionat cap a una campanya amb implicació real de seguidors. A les xarxes socials, els usuaris no només comparteixen la iniciativa, sinó que també debaten sobre la desaparició del gelat i la possibilitat que torni.
Alguns comentaris apunten que «no valorem el que tenim fins que ho perdem», mentre altres celebren la creativitat del creador i la seva manera de canalitzar la nostàlgia.
Campanya espontània o estratègia al darrere?
La coincidència entre la retirada del producte, l’aparició de cartells a Palma i ara aquesta recollida de signatures ha tornat a activar les teories. Una part dels usuaris creu que podria tractar-se d’una estratègia de màrqueting acuradament dissenyada, mentre que altres defensen que tot respon a iniciatives espontànies impulsades per la comunitat.
De moment, des de La Menorquina no s’ha produït cap reacció oficial a aquesta nova acció.
- Desnonada sense resistència la primera de les 15 famílies del bloc de Sant Vicenç de Castellet
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Perd el control del cotxe i s'endú per davant un senyal de trànsit a la Pujada Roja de Manresa
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- Descomptes al tren i al metro en ple caos de Rodalies: fins quan duraran i qui se’n beneficia
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat
- Els Bombers rescaten quatre menors atrapats a l'antic Hospital d'Esparreguera per un col·lapse parcial de l'estructura