L'odissea de Lola, la cotorra que es va perdre a l'aeroport de Dublín i va ser apadrinada per la policia
Els agents i la col·laboració ciutadana a través de les xarxes van aconseguir localitzar l'amo de l'animal
L’aeroport de Dublín ha estat escenari d’una història tan insòlita com entranyable aquesta setmana, amb la protagonista més inesperada: la Lola, una cotorra que havia desaparegut i que finalment ha pogut tornar a casa seva sana i estàlvia. Tot va començar quan l’ocell va ser localitzat a prop de la Terminal 1. Els agents de la policia de l’aeroport la van recollir i cuidar mentre intentaven identificar-ne el propietari. Durant aquest temps, la cotorra va rebre fins i tot un nou nom provisional: “Troy”.
Gràcies a la feina dels agents i a la col·laboració ciutadana, es va aconseguir localitzar el seu amo, Gheorghe. La confirmació definitiva va arribar a través del número d’identificació de l’ocell i, sobretot, de la seva reacció en sentir el seu veritable nom: Lola.
Segons han explicat les autoritats, la Lola és una cotorra de gairebé dos anys amb una personalitat molt marcada. Li encanten fruites com la síndria i les maduixes, és molt xerraire quan reclama atenció i, pel que sembla, no li fa res conservar “Troy” com a segon nom després de la seva aventura.
Durant la seva estada a l’aeroport, la unitat canina de la policia (K9) li va construir una gàbia a mida i es va assegurar que estigués ben alimentada, amb plàtans i pomes com a preferits durant el “torn de feina”. Finalment, la Lola va ser reunida amb el seu amo en una trobada emotiva que posa punt final a una història amb final feliç.
