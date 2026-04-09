Els mems que han aparegut arran de la missió Artemis II
Aquestes són algunes de les creacions més divertides que han arribat a la xarxa social de X
Les recents imatges de la visita espacial de la NASA a la Lluna amb la missió Artemis II han generat fascinació entre els internautes, però a la vegada, també ha despertat una banda creativa i ha omplert les xarxes socials de mems. El punt de partida d'aquestes imatges còmiques és, sobretot, la imatge que els astronautes van captar de la Terra des de la cara oculta de la Lluna. Repassem algunes de les creacions més simpàtiques inspirades en la missió, que es va enlairar dimecres de la setmana passada, 1 d'abril, i que conclourà aquest dissabte. Van des de l'adaptació del llançament viral del jugador de bàsquet Stephen Curry a un ball del president dels Estats Units, Donald Trump.
Aquesta és la primera missió tripulada del Programa Artemis de la NASA que té com a objectiu portar humans a l'òrbita lunar per primera vegada des de 1972. La tripulació de la nau Orion està conformada pel comandant Reid Wiseman, el pilot Victor Glover, i els especialistes de missió Christina Koch i Jeremy Hansen. La comunitat internauta els ha comparat amb l'equip de superherois de Marvel Els 4 Fantàstics, que també eren tres homes i una dona i que van desenvolupar poders arran d'una missió espacial. A més en comparen el nom del comandant d'Artemis II Reid amb el de Reed, el líder de l'equip dels còmics.
En arribar a la cara oculta de la Lluna aquest dimarts, la tripulació d'Orion es va convertir en les persones que més lluny han viatjat des de la Terra. Tot i no haver trepitjat el satèl·lit, han aconseguit situar-se a 6.400 quilòmetres de la superfície lunar, i els usuaris de X s'han encarregat d'utilitzar la IA per a situar-hi, almenys un gos escarbant amb la Terra de fons.
Aquest dijous, després d'haver realitzat les corresponents proves el dia anterior per valorar la resposta de la nau, l'equip d'astronautes haurà preparat la tornada a la terra, i divendres es dedicarà a la tornada. Està previst que Orion ameritzi aquest dissabte a l'oceà, on equips especialitzats recolliran la tripulació, donant per finalitzat el segon viatge del programa Artemis. El primer viatge del programa es va realitzar el 2022, sense tripulació, essent una prova únicament tècnica. Arran del segon viatge, Artemis aspira aconseguir alluintzar en missions futures i, a diferència de l'Apollo 11, assentar bases d'una presència humana sostinguda.
Però de moment les imatges que han compartit des de la lluna han donat peu a molts més mems dels quals us en deixem un petit recull a continuació:
