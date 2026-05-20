Un búfal albí semblant a Donald Trump: la nova sensació viral de Bangladesh
L’animal de 700 quilograms, amb una cabellera rossa pentinada a l’estil característic del president dels Estats Units, ha atret multituds de curiosos i comerciants
EFE
Un búfal albí de Bangladesh anomenat “Donald Trump” s’ha convertit en una sensació viral d’internet pel seu gran semblant amb l’actual president nord-americà.
L’animal de 700 quilograms, amb una cabellera rossa pentinada a la manera característica de Trump, ha atret multituds de curiosos i comerciants fins a la granja Rabeya Agro, als afores de Dacca. Segons mitjans locals, el propietari de la granja va comprar el búfal fa 10 mesos, i va ser el seu germà qui es va adonar de la semblança amb el mandatari nord-americà.
D’acord amb informació de The Independent, l’animal va ser venut recentment per un preu de 4,5 dòlars per quilo i serà entregat als seus nous propietaris abans de la Festa del Sacrifici a finals de maig, una celebració duta a terme pels musulmans.
Aquest dimarts, la granja va publicar a la seva pàgina de Facebook un missatge de comiat amb la imatge del búfal Trump: “La família de la Granja Rabeya Agro mai no t’oblidarà”, indica la publicació.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43