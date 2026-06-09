La iaia tiktoker Mari Carmen, sopresa per una calamarsada sobtada a Montserrat
La creadora de contingut octogenària ha convertit una escapada a la muntanya bagenca en un clip viral en qüestió d'hores
La popular creadora de contingut octogenària Mari Carmen, coneguda a les xarxes socials com “la iaia tiktoker”, ha tornat a viralitzar-se amb un nou vídeo enregistrat a Montserrat. El clip, que ja acumula més de 42.000 visualitzacions, mostra un moment tan inesperat com divertit: una intensa calamarsada enxampa la tiktoker i el seu nebot, el també creador de contingut Héctor Prieto, en plena carretera.
El vídeo comença amb una escena tranquil·la i assolellada. “Mira les muntanyes, això és digne de tenir-ho enregistrat”, diu Mari Carmen mentre contempla el paisatge de Montserrat des de l’interior del cotxe. Però en qüestió de segons, el temps canvia radicalment i una forta pedregada comença a descarregar sobre el vehicle.
La situació provoca nervis i crits dins del cotxe. Enmig del temporal, el nebot intenta rebaixar la tensió amb humor: “Obriré la finestra”, bromeja. La resposta de Mari Carmen no es fa esperar: “Quant maduraràs?”, li etziba, intentant impedir qualsevol imprudència en plena tempesta.
Aquest tipus d’escenes espontànies són precisament les que han convertit Mari Carmen en tot un fenomen digital. Amb 232.000 seguidors a Instagram i 369.300 a TikTok, la seva naturalitat i complicitat amb el seu nebot han conquistat milers d’usuaris.
L’èxit a les xarxes els ha obert portes més enllà del món digital, portant-los a participar en rodatges, col·laborar amb marques reconegudes i fins i tot conèixer personalitats famoses.
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