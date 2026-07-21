La divertida experiència de dues influencers americanes en pujar al funicular de Montserrat: "Els pitjors 12 minuts de les nostres vides"
Les creadores de contingut Estefania Saavedra i Lorena Pages van compartir la seva visita al monestir bagenc amb un vídeo humorístic que ja acumula més de 740 mil visualitzacions
"Si pugem i no ens agrada, hi ha un ascensor per tornar a baixar?". És una de les múltiples preocupacions que les influencers americanes Estefania Saavedra i Lorena Pages van expressar a càmera abans de pujar al funicular de Sant Joan de Montserrat. Les creadores de contingut, que tenen en el seus respectius comptes de TikTok més d'un milió de seguidors, van compartir la seva visita al monestir bagenc amb un vídeo humorístic que ja acumula més de 740 mil visualitzacions.
En el clip, Saavedra i Pages contemplen bocabadades el funicular des del peu de la instal·lació. "Ens deixaran portar casc?" pregunta Pages. La incertesa va guanyant pes a mesura que passegen per la plaça de Santa Maria, on neixen noves preguntes que no dubten en compartir amb els seus seguidors: "Em pregunto quants cops revisen els frens". Finalment, les dues americanes s'aventuren a pujar al tren vertical. "Poden ser els pitjors 12 minuts de les nostres vides" diu Pages des de l'interior del vagó. "O serà molt tranquil perquè estarem mortes" bromeja Saavedra.
A mitja pujada, ambdues influencers comparteixen les seves sensacions. "Intento no entrar en pànic" admet Pages. Saavedra, en canvi, aconsella no "mirar avall" per gaudir del trajecte de 503 metres i amb un pendent màxim del 65% que separa el monestir de l'ermita de Sant Joan. I sobretot, afegeix, "gaudir de les vistes".
Un servei creat fa 106 anys d'història
Inaugurat l'any 1918, el Funicular de Sant Joan va ser construït per comunicar la part exterior del monestir amb l'ermita de Sant Joan, situada en la part alta del massís, on també està el mirador. L'èxit aconseguit per la línia va deixar clar ràpidament la seva baixa capacitat de transport i el 1926 va ser substituïda per una nova instal·lació, amb un ample de via diferent i vehicles de més capacitat. El 1986 va ser integrat a la xarxa d'FGC, i el 1997 va ser sotmès a un ampli procés de modernització de les instal·lacions i es va dotar de nous vehicles panoràmics perquè els visitants poguessin gaudir plenament de les vistes i del trajecte.
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