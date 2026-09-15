Tragèdia a les xarxes: Mor Chen Ziyi, coneguda per ingerir grans quantitats de menjar a TikTok
La jove acumulava més d'un milió de seguidors i el seu cas ha reobert el debat sobre els riscos associats als continguts d'atracons a les xarxes socials
La creadora de contingut xinesa Chen Ziyi, coneguda a internet com a Ganfan Yingying, ha mort als 24 anys després d'haver estat hospitalitzada per problemes de salut greus relacionats amb una manca severa de potassi. La notícia ha estat confirmada per la seva família a través d'un comunicat publicat a Kuaishou, la plataforma on compartia habitualment els seus vídeos.
La jove s'havia fet especialment popular gràcies a les retransmissions en què consumia grans quantitats de menjar davant de la càmera, una pràctica que li va permetre reunir una comunitat de més d'un milió de seguidors.
Una figura molt coneguda del fenomen 'mukbang'
Chen Ziyi formava part del fenomen conegut com a 'mukbang', un format nascut a Corea del Sud que consisteix a gravar-se o emetre en directe mentre es mengen quantitats molt abundants d'aliments interactuant amb l'audiència.
Aquest tipus de contingut ha guanyat una enorme popularitat durant els darrers anys a Àsia i també a Occident, especialment a través de plataformes com TikTok, YouTube i altres xarxes socials.
En el cas de Ziyi, alguns dels seus vídeos es van fer virals per la gran quantitat de menjar que arribava a consumir en una sola sessió.
Problemes de salut darrere dels vídeos
Segons diversos mitjans xinesos, la creadora havia explicat en el passat que havia patit bulímia durant l'adolescència, un trastorn alimentari del qual no s'hauria recuperat completament.
Durant la seva hospitalització, la jove també hauria reconegut que el seu cos feia temps que li enviava senyals d'alerta. En diversos missatges va advertir que, darrere de la imatge d'èxit que poden transmetre aquests continguts, hi ha hàbits que poden comportar conseqüències importants per a la salut.
Una greu manca de potassi
Les primeres informacions apunten que la causa immediata de la mort podria estar relacionada amb una hipopotassèmia severa, és a dir, una concentració anormalment baixa de potassi a l'organisme.
Els nivells baixos d'aquest mineral poden provocar alteracions cardíaques, debilitat muscular, problemes neurològics i complicacions potencialment mortals quan la situació es manté durant un període prolongat.
Diversos informes assenyalen que el dèficit que patia era especialment greu i que podria haver desencadenat una aturada cardíaca.
Un debat cada vegada més present
La mort de Chen Ziyi ha tornat a posar el focus sobre els riscos que poden comportar alguns continguts vinculats als atracons alimentaris retransmesos en directe.
Diversos experts han advertit en els darrers anys que la pressió per generar audiència i visualitzacions pot empènyer alguns creadors a adoptar conductes poc saludables o fins i tot perilloses.
El cas de la jove influencer no és únic. En els últims anys, altres creadors de contingut asiàtics relacionats amb aquest tipus de vídeos també han mort després de patir problemes de salut vinculats als seus hàbits alimentaris.
La desaparició de Chen Ziyi ha generat una gran commoció entre els seus seguidors i ha reobert el debat sobre l'impacte que les xarxes socials poden tenir en la salut física i mental dels creadors de contingut.
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