Cotxes elèctrics: el 30% menys de contaminació a l'atmosfera

Per primera vegada, un organisme públic ha donat a conèixer la dada que molts esperaven: el percentatge d'estalvi de CO2 emès a l'atmosfera que suposa un cotxe elèctric respecte a un de gasolina. La resposta és que, de mitjana, els vehicles de bateries emeten un 30% menys de contaminants a l'aire.

Davant de les sospites i incerteses sobre la veritable eficàcia mediambiental del cotxe elèctric, l'informe que ha donat a conèixer l'Agència Europea del Medi Ambient no deixa lloc a dubtes sobre les seves bondats ecològiques. Si bé és cert que en la fase de fabricació i obtenció de matèries primeres el cotxe elèctric provoca un impacte més gran que l'ocasionat pels vehicles convencionals, el balanç acaba sent favorable als endollables si s'analitza el conjunt de la vida del cotxe, des que neix fins que es desballesta.

En l'obtenció dels minerals necessaris per fabricar les bateries i en el procés de fabricació del propi cotxe s'emeten substàncies tòxiques a l'atmosfera en una quantitat que és entre 1,3 i 2 vegades més elevada que si es fabriqués un automòbil de gasolina. Segons l'informe de l'Agència Europea de Medi Ambient, això és perquè un cotxe elèctric usa de mitjana quatre vegades més coure i, potencialment, més níquel, entre altres minerals, amb els consegüents impactes en el procés d'extracció i processament. Al mateix temps, per aconseguir que la carrosseria sigui més lleugera (i augmentar així la seva autonomia) s'empra una quantitat més gran de materials com alumini, fibra de carboni o compòsit, que provoquen també un impacte més gran. El cobalt, un dels principals materials per produir les bateries de cotxes elèctrics, juntament amb el liti, és un material al centre de la polèmica, perquè, com explica Victoria Fuentes a motor-pasion.com, «el més preocupant és que més del 60% del cobalt prové de la República Democràtica del Congo, el país més pobre del món» i sotmès a una gran inestabilitat. És un element cobejat pels especuladors. «Mitja dotzena de fons d'inversió han comprat en els últims mesos 6.000 tones de cobalt, valorades en 280 milions de dòlars. Sí, per especular», afegeix. També Amnistia Internacional ha alertat recentment d'això.

Ara bé, una vegada el cotxe està fabricat i comença a rodar a la car-retera, la petjada ecològica es redueix dràsticament, fins al punt que el conjunt d'impactes en tot el cicle de vida d'un cotxe elèctric és el 17%-21% més baix que el d'un automòbil dièsel i el 26%-30% inferior al d'un de gasolina. Aquests percentatges els ha obtingut l'Agència d'Europea de Medi Ambient suposant que la bateria es recarregui amb el tipus d'electricitat habitual a la Unió Europea, ja que si la recàrrega es fa amb energia neta (eòlica, fotovoltaica) la reducció d'emissions arribaria al 90% respecte a un cotxe convencional. Per contra, un cotxe elèctric que es recarregui en una ciutat que depengui exclusivament d'una central tèrmica de carbó pot arribar a contaminar més que un de gasolina, però aquests casos ja són estranys a la Unió Europea.

Amb el mix elèctric mitjà a Espanya, un vehicle amb motor de combustió emet una mitjana de 143 grams de CO2 per quilòmetre, mentre que un d'elèctric n'emet entre 60 i 76 grams, és a dir, entre el 47% i el 58% menys. Tots els experts confien que la progressiva millora en la sostenibilitat de la generació elèctrica i també en la fabricació de les bateries vagi reduint encara més la petjada ecològica d'aquests automòbils.

En els seus càlculs per a Espa-nya, l'agència europea pronostica que les emissions directes totals de CO2 dels turismes es reduirien de 50 milions de tones el 2017 a 37 el 2030, i a tan sols 5 milions de tones el 2050. Això sense comptar el previsible increment del pes de les renovables en la producció d'energia elèctrica.

L'informe era molt esperat pels experts perquè ajuda a combatre el que qualifiquen de «guerra bruta contra el cotxe elèctric», en paraules de Carlos Noya, que està al capdavant de forococheselectricos.com, un dels portals més seguits d'Espanya en aquesta matèria. Un exemple d'aquesta «guerra bruta» és, segons Noya, un estudi que ha publicat l'institut Ifo de Munic i que arriba a la sorprenent conclusió que un automòbil elèctric pot arribar a contaminar més que un de dièsel, almenys a Alemanya. Carlos Noya diu que «cada cert temps apareixen estudis com aquests», que considera «clarament interessats», que es redacten «sense gaires dades, agafant la informació que més els interessa, i així ja tenen un titular sucós». De fet, alguns dels principals mitjans espanyols s'han fet ressò d'aquest informe.

Com afirma Andreas Unterstaller, expert en transport de l'Agència Europea de Medi Ambient, «cap vehicle serà mai 100% net. L'arribada del vehicle elèctric no canviarà això. El que diem és que, si de debò es necessita un cotxe, els elèctrics són la millor opció per al medi ambient».