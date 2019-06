On comprar productes de neteja naturals i a granel? A Biopompas Manresa

Productes de qualitat, compromesos amb el medi ambient i a un preu raonable. Aquesta és la filosofia dels establiments Biopompas, amb presència a Manresa des de fa pràcticament un any i mig.

«La drogueria que respecta el medi ambient». És lema de Biopompas, especialistes en productes per rentar la roba, els plats, d'higiene personal i de neteja per a la llar. Són detergents, suavitzants, desgreixants, gels, xampús i sabons biodegradables, ecològics, hipoal·lergènics i vegans. I amb la particularitat que es venen a granel. El comprador pot portar els seus recipients de casa o comprar l'envàs a la botiga i omplir-lo, i després reutilitzar-lo. «Han de ser envasos de detergents, no podem omplir ampolles d'aigua... o també poden ser de vidre. Primer el pesem buit i, un cop ple, a l'hora de cobrar el producte, descompten el pes de l'envàs», explica Esperança Torres, propietària de Biopompas Manresa.

Consum sostenible

«És una nova manera de consumir, molt més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ja que s'aprofiten els envasos que hi ha per casa», remcarca Torres. Considera que la gent està cada cop més conscienciada amb la contaminació del plàstic. És una opció de compra que, a part de generar menys residus, té molts avantatges: són productes d'origen vegetal, sense químics, d'alta qualitat i de proximitat perquè el proveïdor (Fervinter) és de Rubí. «No hi ha intermediaris i tenim contacte directe amb el fabricant, a qui fem arribar les necessitats dels clients i s'hi adapten», comenta Torres.

És una valor afegit de l'establiment, únic a Manresa amb aquestes característiques i on també es poden trobar barres al tall amb base d'oli de coco, compreses ecològiques, desodorants, bosses d'escombraries, mascares per a persones amb sensibilitat química i, ben aviat, també purificadors d'aire. «He anat ampliant l'oferta i cada cop és més àmplia». I les vendes van a més. «Estem molt contents de l'acceptació que té la botiga. Tenim una clientela molt fidel, de totes les edats, i de poblacions molt diverses», diu la propietària. Compradors que aposten per les propietats del sabó de Marsella, l'àloe, la flor de lotus, la molsa blanca, la lavanda, els cítrics, el te verd, la civada, l'arbre de te... i també per les facilitats que posa Biopompas: «Repartim a domicili, a Manresa, amb compres superiors a 20 euros; tenim pàrquing gratuït per als clients; i acceptem comandes per whatsapp, que només hagin de passar a recollir els pots ja plens».

Biopompas arriba cada cop més lluny: a Manresa, al Bages i a fora de la comarca. Els seus productes a granel també es poden trobar a a les botigues Natural, a Sallent; Mengem Osona, a Vic; i a La Senalla, a Calaf. I cada primer dissabte de mes, al mercat ecològic de Santpedor, on Esperança Torres fa parada per «donar-nos a conèixer més i augmentar la clientela». Assegura que «la majoria dels que proven els nostres productes repeteixen, són bons i agraden». I el preu? «Tenint en compte la qualitat, no són cars. Surten bé de preu perquè t'estalvies l'envàs, perquè s'ha d'utilitzar menys producte i perquè no tenim ni intermediaris ni segells que l'encareixin».

BIOPOMPAS

Avinguda de les Bases de Manresa, 21

Manresa

Tel. 93 171 27 73 / 644 36 13 30