Lluita contra la contaminació de l'aire

Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Enguany se centra en la contaminació de l'aire, amb l'eslògan #SinContaminaciónDelAire. L'objectiu de la jornada és fomentar la sensibilització per a la protecció del medi ambient, i s'ha convertit en una plataforma global per a la difusió pública, amb la participació de més de 143 països.

Aquest dia va ser instituït per les Nacions Unides per alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar el medi ambient. Es va triar aquesta data perquè aquest dia es va iniciar la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, celebrada a Estocolm el 1972, a partir de la qual es va crear el programa de l'ONU pel Medi Ambient.

El Dia Mundial del Medi Ambient és el principal vehicle de l'ONU per fomentar l'acció a escala mundial per a la protecció del medi. Es va celebrar per primer cop el 1974 i ha estat una campa-nya insígnia per a la sensibilització sobre les noves qüestions ambientals de la contaminació del mar i l'escalfament global, amb el consum sostenible i els delictes contra la natura.

Cada any s'aborda un tema i enguany s'ha optat per la contaminació de l'aire, i la Xina serà l'amfitrió global de la celebració. Aquesta acció s'emmarca dins la campanya global Breathe Life, que mobilitza les comunitats per reduir l'impacte de la contaminació de l'aire en la nostra salut i clima. És una campanya global per respirar aire net i per descobrir com l'aire dels pobles i ciutats impacten sobre la salut.

El Dia Mundial del Medi Ambient d'enguany insta governs, indústria, comunitats i ciutadans en particular a unir-se per trobar les solucions a aquest problema global a través de les energies renovables i les tecnologies sostenibles. Els reptes són: donar una cara humana als temes ambientals, animar les persones a convertir-se en agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, promoure la idea que la societat és fonamental per canviar les actituds en relació amb els temes ambientals i impulsar una societat que garanteixi un futur més segur i més pròsper.

Respirar aire net

El 92% dels habitants del món no respira aire net, segons dades de l'ONU. Altres xifres que cal tenir presents: la contaminació de l'aire costa a l'economia global 5 bilions de dòlars cada any a causa de les despeses en assistència social. La contaminació per ozó a nivell de terra reduirà el rendiment dels cultius bàsics un 26% el 2030. Amb aquesta proposta, el Dia Mundial del Medi Ambient convida a considerar els canvis que cada ciutadà pot portar a terme per reduir la contaminació de l'aire que es genera en el dia a dia.

Els orígens de la contaminació de l'aire són diversos, però la contaminació atmosfèrica es troba a tot arreu, i n'hi ha de diferents tipus. Les causes provenen de la llar, la indústria, el transport, l'agricultura i els residus. Hi ha altres processos naturals que també generen contaminació. Hi ha diferents accions que podem dur a terme per millorar la qualitat de l'aire, un dels principals i fàcils de fer és utilitzar transport públic, caminar o anar amb bicicleta en lloc de fer servir el cotxe.

La contaminació de l'aire afecta la salut, perquè ataca directament els pulmons, el cor i el cervell, i pot tenir efectes mortals.