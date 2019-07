Una nova bateria produeix energia solar de nit

Una innovadora bateria tèrmica desenvolupada per investigadors de la Universitat Curtin serà clau per a un sistema d'energia solar capaç de produir electricitat durant la nit.

L'objectiu és rivalitzar amb els combustibles fòssils com una font d'energia viable per a les indústries comercials i pesades de tot el món, incloses les operacions mineres.

El professor Craig Buckley va dir que la bateria tèrmica era part del sistema d'energia solar concentrada (CSP) desenvolupat per United Sun Systems, que requereix una bateria per a emmagatzemar i alliberar energia per a permetre la generació d'energia solar sense interrupcions.

"L'emmagatzematge ha estat durant molt de temps un obstacle per a l'energia renovable, però el nostre prototip de bateria tèrmica és capaç d'emmagatzemar i, segons sigui necessari, alliberar energia solar sense dependre de la llum solar en tot moment", va dir el professor Buckley.

La bateria utilitza un hidrur metàl·lic o carbonat metàl·lic d'alta temperatura com a mitjà d'emmagatzematge de calor i un recipient d'emmagatzematge de gas a baixa temperatura per a emmagatzemar l'hidrogen o el diòxid de carboni.

A la nit, o amb el cel ennuvolat, l'hidrogen o el diòxid de carboni s'alliberen del recipient d'emmagatzematge de gas i són absorbits pel metall a major temperatura per a formar un hidrur metàl·lic/carbonat de metall, que produeix la calor utilitzada per a generar electricitat.

Mentre que una bateria de liti emmagatzema energia elèctrica que es pot usar per a proporcionar electricitat quan el sol no brilla, aquesta bateria tèrmica emmagatzema la calor de l'energia solar tèrmica concentrada, que pot utilitzar-se quan el sol no brilla per a fer funcionar una turbina per a produir electricitat.