Brussel·les portarà Espanya als tribunals europeus per la contaminació de l'aire a Barcelona i Madrid

Barcelona amb el Camp Nou en primer pla i el port de fons amb boira per pol·lució | ACN

Brussel·les portarà dijous Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per vulnerar els nivells de contaminació a Barcelona o Madrid, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar l'ACN. La Comissió Europea va enviar una última advertència a les autoritats espanyoles el 9 de juliol per recordar que les mesures mediambientals no són suficients i, de fet, l'Estat es troba des del 2017 en la fase d'"avís motivat". Ara l'executiu de la UE té previst fer un pas més i denunciar la situació al tribunal amb seu a Luxemburg.

Des del 2015 Espanya està sota la lupa de Brussel·les pels alts nivells de contaminació de l'aire, especialment a Barcelona i Madrid. Dos anys més tard, el 2017, la Comissió Europea va advertir l'Estat a través d'un 'avís motivat' de la possibilitat d'anar al TJUE si no es prenien mesures.

L'any passat, però, Espanya, es va salvar d'anar als tribunals, ja que Brussel·les considerava que les mesures que s'estaven adoptant o estaven previstes "semblaven les adequades" per revertir la situació. Per contra, Alemanya, França, Hongria, Itàlia, el Regne Unit i Romania sí que van ser demandats al tribunal amb seu a Luxemburg.

Tercera infracció als tribunals



La denúncia sobre la contaminació serà la tercera que presenta Brussel·les contra Espanya aquest 2019 al TJUE. Al març va portar les autoritats espanyoles a Luxemburg per incomplir la directiva europea d'eficiència energètica, mentre al juny va fer el mateix per les "sancions desproporcionades" que imposa l'Estat als contribuents residents en territori espanyol que no han declarat els seus béns a un altre estat de la UE.