Greta Thunberg lidera una queixa històrica davant el Comitè de Drets del Nen de l'ONU

Un grup de 16 nens liderats per la sueca Greta Thunberg i la nord-americana Alexandria Villaseñor han presentat aquest dilluns una històrica queixa davant el Comitè de Drets del Nen de Nacions Unides per protestes per la passivitat dels governs de tot el món davant la crisi climàtica.

Els signants són nens d'entre 8 i 17 anys procedents d'Alemanya, Argentina, Brasil, Estats Units, França, Índia, Illes Marshall, Nigèria, Palaos, Sud-àfrica, Suècia i Tunísia que estan representats pel bufet d'advocats Hausfeld LLP i l'organització ecologista Earthjustice.

Han acudit al Tercer Protocol Opcional de la Convenció sobre els Drets del Nens, un mecanisme voluntari que permet als nens -o adults en el seu nom- demanar ajuda directament a l'ONU si un Estat membre no posa solució a una violació de drets, segons informa UNICEF.

Si és el cas, al·leguen que el fracàs dels països part en la lluita contra el canvi climàtic és una violació dels drets de la infància i demanen al Comitè que els ordeni adoptar mesures concretes per protegir els nens dels seus devastadors efectes.

"El canvi s'ha de produir ara si volem evitar les pitjors conseqüències. La crisi climàtica no és només el clima. Implica també manca d'aliments i falta d'aigua, llocs inhabitables i refugiats a causa d'això. És aterridor", ha sostingut Thunberg, de 16 anys.

La número dos d'UNICEF, Charlotte Petri Gornitzka, els ha expressat el seu suport a aquesta queixa formal coincidint que "el canvi climàtic afectarà cadascun" d'aquests nens.

"Fa trenta anys, els líders mundials van fer una promesa històrica als nens del món en signar la Convenció (...). Avui, els nens del món volen que el món es responsabilitzi d'aquest compromís", ha indicat.

La Convenció, aprovada el 20 de novembre de 1989, recull els drets civils, econòmics, socials, polítics i culturals dels infants, sense discriminació de cap tipus. És el tractat de Drets Humans més ratificat de la història.

Les queixes per violacions de la Convenció recauen en el Comitè, format per experts internacionals en la matèria, que pot ordenar una investigació al respecte i fer recomanacions als estats membre per corregir-les.