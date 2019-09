Bolsonaro diu a l'ONU que l'Amazònia no és «patrimoni de la humanitat»

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha sostingut aquest dimarts, en la seva intervenció en la 74a Assemblea General de les Nacions Unides, que l'Amazònia no és "patrimoni de la humanitat", sinó dels països que abasta, i ha defensat el dret del Brasil a explotar tant la selva tropical com altres reserves naturals, incloses les terres indígenes.

"És un error dir que l'Amazònia és patrimoni de la humanitat i és un error, com testifiquen els científics, dir que els nostres boscos són el pulmó del món", ha dit, i ha atribuït aquestes afirmacions a un "esperit colonialista" i ha reafirmat la sobirania del Brasil sobre la selva amazònica.

Bolsonaro ha denunciat que "alguns països, en lloc d'ajudar, han seguit les mentides de la premsa (...) i han qüestionat el més sagrat: la sobirania". "Un d'ells, en l'última cimera del G-7, es va atrevir a suggerir la imposició de sancions contra el Brasil sense ni tan sols escoltar-nos", ha recordat en al·lusió a França.

Pel que fa a això, ha donat les gràcies "als qui no van acceptar dur a terme aquesta proposta absurda. "Li agraeixo especialment al president Donald Trump, que va resumir bé l'esperit que ha de prevaler entre els estats membre de l'ONU: respecte a la llibertat i sobirania de cadascú", ha valorat.

Davant d'aquests "atacs" i "mentides", Bolsonaro ha assegurat que el seu Govern "està solemnement compromès amb la preservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible". Prova d'això, ha apuntat, és que l'Amazònia brasilera, amb una extensió semblant a la d'Europa Occidental, continua "virtualment verge".

Així, ha atribuït els recents incendis, que han consumit milions d'hectàrees de l'Amazònia, a "un clima sec i vents afavorits per incendis tant espontanis com provocats", alhora que ha recordat que "les poblacions indígenes i locals també utilitzen el foc com a part de la seva cultura".

Amb tot, Bolsonaro ha defensat el dret del Brasil a explotar les seves terres, i ha assenyalat que actualment només el 8 per cent s'utilitza per a la producció d'aliment, mentre que països com Alemanya o França dediquen més del 50 per cent de la seva superfície a l'agricultura.