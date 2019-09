El clam de «Fridays for future» per l'emergència climàtica desborda el centre de Barcelona

El centre de Barcelona s'ha desbordat de gent aquest divendres a la tarda que han respost a la crida de 'Fridays for future' per manifestar-se davant l'emergència climàtica i reclamar solucions als responsables de les institucions. La manifestació de la capital catalana és una de les moltes que s'han organitzat avui arreu del planeta. La convocatòria era per a les sis de la tarda a Jardinets de Gràcia, però a aquella hora la capçalera s'ha hagut d'avançar fins al passeig de Gràcia per la quantitat de gent que hi havia acumulada a l'indret, que no permetia arribar fins a aquest punt. Els manifestants són majoritàriament joves, però també hi ha persones grans i nens amb famílies, així com membres d'entitats diverses enmig d'una ambient eminentment festiu.

'Que volem? Justícia climàtica. Quan la volem? Ja'. És un dels càntics més corejats pels manifestants, que a les sis de la tarda començaven a caminar amb dificultats pel fet que encara hi havia persones que arribaven al punt indicat per començar.

Entre els manifestants, pancartes enginyoses amb eslògans com ara 'No hi ha planeta B', 'Divendres de desobediència', 'El meu futur és a les vostres mans' –que duia una nena de molt poca edat- o 'No vull que tinguis esperança, vull que entris en pànic'. D'altres llistaven les espècies que estan en perill d'extinció. El lema de la capçalera és 'Justicia climatica ja!!! Es una emergència'.

Es preveu que la manifestació transcorri fins a plaça Catalunya, on hi haurà parlaments i actuacions musicals.