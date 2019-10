Un iceberg cinc vegades més gran que Malta es desprèn de l'Antàrtida

Un iceberg d'uns 1.580 quilòmetres quadrats, unes cinc vegades la mida de l'illa de Malta, es va desprendre de la plataforma de gel Amery, una de les més grans de l'Antàrtida.



El nou iceberg, anomenat D28, es va desprendre totalment de la plataforma situada a l'est de l'Antàrtida el passat dia 25, segons va assenyalar aquest dilluns en el seu Twitter Copèrnic, el programa d'observació de la terra de la Unió Europea en col·laboració amb l'Agència Espacial Europea (ESA).





The new D28 iceberg (~1582km?2;) that recently calved from Amery ice shelf is nicely shown in the latest satellite imagery.

The Antarctic sea ice extent saw a rapid loss of some 2 million square kilometers from late 2014 to 2017. This was equivalent to a loss of nearly 4 times the area of Spain in 3 years



??https://t.co/uD36HKpkR8 pic.twitter.com/5htaWaPjT8