El canvi climàtic portarà falta d'aigua potable i farà créixer un metre el nivell del mar a la zona mediterrània

El canvi climàtic farà augmentar un metre el nivell del mar Mediterrani i afectarà "massivament" aquesta regió on viuen més de 500 milions de persones, segons un estudi de la xarxa Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que s'ha fet públic aquest dijous en el Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM) a Barcelona sobre aquest assumpte.

El coordinador del MedECC, Wolfgang Cramer, ha alertat que hi haurà efectes negatius en la salut humana, així com un increment de la inseguretat alimentària i la pobresa relacionada amb la falta d'aigua potable i de menjar, que pot incrementar les crisis sociopolítiques que generen migracions: "Si millorem la col·laboració entre països i la manera de gestionar la situació política, augmentarà la resiliència al canvi climàtic".

Es tracta del primer estudi sobre l'impacte del canvi climàtic a la regió mediterrània i la seva coordinadora, Semia Cherif, ha alertat que si es produeix un escenari en el qual els gasos d'efecte hivernacle són alts, a finals del segle 2100 l'augment de la temperatura podria arribar als 5 graus centígrads, mentre que només augmentarà 1 grau si es redueixen les emissions.