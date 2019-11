11.000 científics ho alerten: la Terra «afronta una emergència climàtica» de forma «clara i inequívoca»

11.000 científics d'arreu del món han alertat "de forma clara i inequívoca" que la Terra "afronta una emergència climàtica". Ho han fet a través d'un manifest que signen de manera conjunta i que publica aquest dimarts la revista 'Bioscience'. El text va acompanyat de dades recopilades durant els últims 40 anys que, segons indiquen, deixen constància de la urgència del problema. Per això proposen 6 mesures per combatre de manera decidida el problema. Algunes ja conegudes, com una reducció dels combustibles fòssils o de la dieta basada en productes carnis, però d'altres que poden ser controvertides, com una reducció de la població mundial que, alerten, creix a ritme de 80 milions de persones anuals.

Els 11.000 científics consideren que la discussió a l'entorn de la temperatura de la superfície terrestre és "una mesura inadequada" per "capturar l'empremta de l'activitat humana i els perills reals que comporta l'escalfament global".

Per això opinen que polítics i opinió pública necessiten "urgentment" accedir a un seguit d'indicadors que palesin els efectes de l'activitat humana en les emissions de gasos d'efecte hivernacle i els consegüents impactes en el clima, el medi ambient i la societat.

Els científics aporten indicadors "clars, entenedors, recollits sistemàticament durant almenys els últims cinc anys i actualitzats almenys anualment" i proposen canvis dràstics en temes clau que influeixen en l'empremta ecològica.

Per exemple, alerten que la població mundial creix a ritme de 80 milions de persones anuals. "La població mundials s'ha d'estabilitzar, i, idealment, reduir gradualment, emmarcada en un escenari que asseguri la integritat social", consideren.

A banda, opinen que el món "ha d'implementar ràpidament pràctiques massives d'eficiència energètica i conservació" i ha de "reemplaçar" els combustibles fòssils per energies renovables baixes en carbó, així com altres "fonts més netes d'energia si són segures per a la població". I afegeixen: "Hauríem de deixar sota terra els estocs que queden de combustibles fòssils".

També insten a "reduir ràpidament" les emissions de contaminants com el metà o els hidrofluorocarburs. Fer això podria "reduir potencialment la tendència d'escalfament a curt termini en més d'un 50% durant les pròximes dècades".

A més, conviden a "protegir i restaurar" els ecosistemes de la Terra, que contribueixen a regularitzar les emissions de CO2, i a variar la dieta alimentària cap a una basada majoritàriament en els vegetals, amb l'objectiu de reduir el consum de productes animals, especialment de remugants. Això "pot millorar la salut humana" i reduir "de manera significativa" les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Finalment, el grup de científics que signa el manifest també alerta del model econòmic, subratllant que l'extracció "excessiva" de materials i la sobreexplotació dels ecosistemes que comporta el creixement econòmic s'han de reduir "ràpidament" per mantenir a llarg termini la sostenibilitat de la biosfera.