El Parlament Europeu declara «l'emergència climàtica»

L'Eurocambra ha declarat "l'emergència climàtica i mediambiental" a Europa i a escala global en una resolució que reclama als estats objectius més ambiciosos per lluitar contra el canvi climàtic. De cara a la Cimera del Clima de la setmana que ve, el ple del Parlament Europeu ha votat aquest dijous a favor del text per 429 vots a favor, 225 en contra i 19 abstencions. Així, queda tombada la proposta del Partit Popular europeu per parlar "urgència" i no d'"emergència".

El text demana també a la Comissió Europea que totes les seves polítiques tinguin en compte l'objectiu de limitar l'escalfament global a un màxim d'1,5°C.

L'ONU ha recordat aquesta setmana que si s'aconsegueix limitar l'escalfament global a un augment de temperatura d'1,5 ° C, l'impacte climàtic serà "menys devastador". Per contra, l'organització ha alertat que si els governs no van més enllà dels acords climàtics de París i actuen de manera més contundent, les temperatures pujaran 3,2 ° C aquest segle, generant impactes sobre el clima cada cop "més greus i costosos".



Reducció d'emissions



En una segona resolució, els eurodiputats reclamen a la nova presidenta de l'executiu europeu, Úrsula Von der Leyen que inclogui el compromís de reducció de les emissions contaminants del 55% pel 2030 en el seu Pacte Verd Europeu.

L'Eurocambra també denuncia que la retallada d'emissions en els sectors del transport marítim i l'aviació és poc ambiciosa. En aquest sentit, volen que s'incloguin als plans nacionals de contribució a la lluita contra el canvi climàtic per mesurar millor els esforços de cada estat.