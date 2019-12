Comença la Cimera del Clima de Madrid: «El món ens mira. És hora d'actuar»

La inauguració procedimental de la Cimera del Clima de Madrid -XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU (COP25)- ha començat aquest dilluns 2 de desembre a les 8.30 hores quan el ministre del Clima de Polònia i president de la COP24, Michal Kurtyka, ha traspassat la presidència a la ministra de Medi Ambient de Xile, Carolina Schmidt Zaldívar.

"El món ens mira. És hora d'actuar", ha dit la nova presidenta, i ha assegurat que el lema de la COP25 "no és un eslògan" perquè cal que la transició climàtica sigui "més ràpida, justa i inclusiva".

Durant la inauguració procedimental de la COP25 Kurtyka, president de la COP24, que es va celebrar l'any passat a Katowice (Polònia), ha declarat l'obertura de la COP25 i el plenari ha elegit per aclamació la presidenta de la COP25, la xilena Schmidt Zaldívar. Tot seguit el ministre ha traspassat la presidència i l'equip de la COP ha pujat a l'escenari.

Schmidt Zaldívar ha subratllat que la presidència xilena representa l'Amèrica Llatina i el Carib i que els països en desenvolupament tenen problemes ambientals, socials i polítics diferents als desenvolupats. "Tenim un desafiament comú però amb necessitats diferents", ha especificat, i ha recordat que les crisis socials, com la que viu el seu país, i les ambientals, són dues cares de la mateixa moneda que cal enfrontar de manera comuna.

Ambició climàtica



També ha afirmat que els compromisos acordats el 2015 en l'Acord de París no són suficients i ha convidat tots els governs d'arreu del món i la resta d'actors a unir-se a l'Aliança per l'Ambició Climàtica, de la qual ja forma part Espanya, per actualitzar el 2020 les contribucions nacionals de reducció de gasos d'efecte hivernacle (NDC) i comprometre's en la neutralitat climàtica el 2050. El dia 11 de desembre, segons ha recalcat, serà el dia de l'ambició climàtica.

Schmidt Zaldívar ha recordat que es compleixen 25 anys de les COP, una data que ha de fer reflexionar davant una ciutadania que demana no només més justícia, sinó més igualtat i consideració amb els més vulnerables, així com un canvi de rumb per establir compromisos concrets i metes clares.

Prèviament, el ministre polonès ha recordat que la COP24 va donar lloc al que es coneix com les regles de Katowice per a la implementació de l'Acord de París, tot i que ha recalcat que queden algunes "pàgines en blanc" que la CO25 ha de resoldre. Un any després, tal com ha subratllat, el món ha canviat, però ha manifestat la seva confiança en els joves, que tenen el "coratge" d'exigir l'actuació.

Mig centenar de caps d'Estat i de Govern, ministres, representants de governs de 196 països, organitzacions internacionals, grans empreses i organitzacions empresarials, actors de la societat civil i de diferents ONG ambientals i mitjans de comunicació d'arreu del món assisteixen aquest dilluns a les 11.00 hores a la inauguració oficial de la cita anual del clima, que se celebra del 2 al 13 de desembre a Madrid per mirar d'impulsar l'acció mundial contra l'emergència climàtica i implantar a partir del 2020 l'Acord del Clima de París.

En l'aspecte més tècnic de la cimera, les negociacions se centraran a implementar l'únic assumpte que queda sense acordar per a l'operativitat plena de l'Acord de París, l'article 6, referit a la regulació dels mercats de carboni. No obstant això, el focus d'aquesta cita s'ha posat en la importància que els països signataris anunciïn la voluntat d'augmentar l'ambició climàtica, i incrementin les seves contribucions nacionals de reducció de CO2 (NDC), cosa que hauran d'expressar formalment al llarg del 2020.

En una roda de premsa celebrada aquest diumenge 1 de desembre, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha exigit més voluntat política perquè el repte que té el planeta en la lluita contra el canvi climàtic no sigui "inassolible". "Som al clot i cavant, i és massa tard per escapar", ha avisat.