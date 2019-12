Pedro Sánchez urgeix Europa a liderar la lluitar contra el canvi climàtic

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha assenyalat que cap mur, "per més alt que sigui" pot protegir cap país, "per més poderós que sigui" del canvi climàtic, per la qual cosa s'ha d'anar més lluny i fer les coses més ràpid en la "lluita" del canvi climàtic. Durant la seva intervenció en la cerimònia d'inauguració de la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU (CO25) que se celebra fins el 13 de desembre a Madrid, Sánchez, celebra que "el temps ha demostrat" que davant els fets alternatius que alguns invoquen per negar el canvi climàtic, la lluita requereix "coratge i determinació, solidaritat i lideratge" i, sobretot passar de les paraules a l'acció.

El president en funcions ha destacat que fa gairebé dos segles va ser una dona qui va advertir que un augment del CO2 provocaria un augment de la temperatura global, però que en aquella època les dones no tenien permís per presentar treballs científics. Per això, ha rescatat la memòria de totes les dones científiques de l'època. "Dona i medi ambient, medi ambient i dona", ha evocat.

Així, considera que davant les dades "preocupants" cal anar més lluny i actuar "més ràpid" perquè o s'estableix un punt d'inflexió o es deixarà enrere el punt de no retorn i ha assenyalat que aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 requerirà "audàcia des del multilateralisme".

"Ningú no pot sostreure's pel seu compte a aquest desafiament. No hi ha mur prou alt que protegeixi d'aquesta amenaça cap país per molt poderós que sigui. El moment de la resposta és ara", ha sentenciat.

El president en funcions ha donat la benvinguda als 196 països que assisteixen a la Cimera a Madrid, on es va traslladar des de Xile per la situació que viu el país llatinoamericà. Per això, ha dit que Madrid "aquests dies estarà més a prop que mai de Xile", un país que ha organitzat la COP amb "gran esforç i lideratge".

Madrid, capital del lideratge climàtic



"Benvinguts a Espanya. Benvinguts a Madrid. Aquest país obert, cosmopolita que els rep amb afecte i amb l'esperança que aquesta cimera sigui un abans i un després. Madrid serà capital de la lluita contra l'emergència climàtica, d'una renovada ambició i d'un compromís real amb el planeta", ha manifestat.

Finalment, ha assenyalat que en la COP es reuneixen centenars d'ONG, d'empreses compromeses i de "milions de veus d'una generació sencera de joves" que demanen la paraula i als quals ha definit com a "actors determinants davant del gegantesc repte". En la seva opinió, els governants tenen ara el deure d'escoltar-los i assegura que Espanya està ara com ara llesta per donar aquest pas "endavant".

Promet elevar l'ambició climàtica d'Espanya el 2030



En aquest sentit, ha assegurat que Espanya incrementarà el ritme de reducció d'emissions compromès el 2030 i ho farà sense deixar ningú enrere, amb un "gran acord" que assimili amb equitat l'impacte de la transició que necessiten les economies i alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible a 2030. "No pot haver perdedors en aquesta transformació perquè la derrota d'alguns és la derrota de tots", ha puntualitzat.

Finalment, ha indicat que Europa ha lluitar per la seva responsabilitat en les emissions globals i ha agraït la presència a Madrid aquest dilluns de les noves autoritats de la nova Comissió Europea.