Greta Thunberg arriba a Lisboa després de 20 dies en vaixell

L'activista climàtica Greta Thunberg ja ha arribat al port de Lisboa, després d'una travessia per l'oceà Atlàntic en catamarà que ha durat 20 dies.



D'aquesta manera, l'embarcació 'La Vagabonde' ha portat a l'activista sueca, que es nega a viatjar amb avió, per poder assistir a la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU (COP25) que se celebra a Madrid del 2 al 13 de desembre.



Està previst que Thunberg passi el dia d'avui amb reunions amb activistes climàtics portuguesos i descansant abans de la seva partida cap a Madrid.



En el seu compte oficial de Twiiter, la jove activista també ha penjat unes imatges en què pot llegir-se: "Camí a Lisboa" mentre que quan encara no s'havia fet de dia ha publicat una altra imatge de la costa lusitana amb el lema "Terra avui".