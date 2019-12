Greta Thunberg, nomenada Persona de l'Any per la revista Time

La revista Time ha nomenat l'activista pel clima Greta Thunberg Persona de l'Any 2019. "No és la primera en fer sonar l'alarma sobre la crisi climàtica ni la més qualificada per solucionar-la. No és científica ni política", argumenta la revista, que destaca que és "una adolescent ordinària que ha reunit el coratge per dir la veritat al poder".



"S'ha convertit en la icona d'una generació en parlar d'un perill abstracte amb una indignació penetrant", afegeix la publicació. Cada any la revista presenta la persona, el grup o moviment més influent dels 12 mesos anteriors.