Luca Parmitano, des de l'espai: «He vist amb els meus ulls els efectes terribles del canvi climàtic»

L'astronauta italià de l'Agència Espacial Europea (ESA), Luca Parmitano, ha alertat des de l'Estació Espacial Internacional (ISS) que des de l'espai es veuen els efectes del canvi climàtic sobre la Terra. "Per primera vegada he vist amb els meus ulls els terribles efectes del canvi climàtic", ha explicat en una connexió en directe amb el Plenari de la Cimera de Clima de Madrid (COP25) de l'ONU.

Parmitano, un dels sis astronautes que es troba actualment a l'ISS, ha mantingut una conversa amb el ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions, Pedro Duque, i el secretari general de l'ONU, António Guterres, en què ha relatat la seva experiència a l'espai.

"Des de dalt, tenim el privilegi únic de poder mirar el nostre planeta amb els ulls, és molt difícil i dur descriure com et sents; el que veig és que el nostre planeta és bellíssim, no sóc capaç d'expressar tanta bellesa amb paraules, hi ha tantíssims detalls, i no es poden veure des de cap altre lloc ", ha narrat l'astronauta, que tot i això, també ha reconegut que des de l'espai es pot apreciar la seva" increïble fragilitat ".

L'italià adverteix que les dades que poden semblar "fredes" per a la ciutadania poden adquirir "sentiment humà" si observessin els efectes del canvi climàtic com ell els veu, des de dalt. "La gent probablement em escoltaria", ha afegit.

"Tots nosaltres som astronautes en certa mesura, perquè la Terra és l'únic espai que pot donar-nos esperança i pot donar-nos vida -ha comentat-. Hem d'escoltar els astronautes que han vingut aquí abans (a l'ISS) que han expressat el mateix sentiment de bellesa que té la Terra i com de fràgil pot ser".

Parmitano ha detallat alguns dels moments més bonics que ha vist des de l'espai. "Quan als núvols els pica la llum, es veu un color blau que no es veu a cap altra banda, són els colors de milers d'anys d'evolució del planeta", ha posat d'exemple.