Les aerolínies espanyoles augmenten les seves emissions de CO2

Les companyies aèries espanyoles contaminen més que fa cinc anys. El 2018, les 21 aerolínies adscrites al país en el règim europeu de comerç de drets d'emissió de carboni van expulsar a l'atmosfera un 60% més de tones de CO2 que l'any 2013. La suma arriba a 5.047.825 de tones equivalents de diòxid de carboni (unitat de mesura que expressa en CO2 el volum de GEI, o Gasos d'Efecte d'Hivernacle generats), dada que el 2013 era de 3.138.309 tones, segons la informació publicada a la web del ministeri de Transició Ecològica.

Així, segons aquesta informació, els operadors estan contaminant més quan haurien d'estar fent el contrari. L'augment es produeix en plena tercera fase de posada en marxa del mercat europeu de carboni, un període comprès entre el 2013 i el 2020 en el qual s'ha reduït la quantitat de GEI que les companyies poden emetre gratuïtament. L'objectiu d'aquesta disminució progressiva és obligar les aerolínies a ser més ecològiques i, en el cas que no ho aconsegueixin, que paguin cada tona que superi la ratlla. Així, les que tanquen l'any amb superàvit de carboni poden comerciar-hi en el mercat i les que incorrin en dèficit poden continuar funcionant sempre que adquireixin el que han aconseguit estalviar els altres.

Fonts de l'empresa pública Senasa, acrònim de Serveis i Estudis per a la Navegació Aèria i la Seguretat Aeronàutica, expliquen que aquest «evident creixement d'emissions en termes absoluts» es correspon amb l'«augment del trànsit aeri que s'ha produït en els últims anys».

L'entitat també indica que, per explicar l'augment de la contaminació, cal tenir en compte, a més de l'augment de la demanda, el preu del dret d'emissió de carboni durant aquests últims anys. Entre el 2013 i el 2017, comprar una tona equivalent de CO2 costava de mitjana 5,5 euros, assumibles per a moltes companyies». L'augment de l'activitat feia rendible pagar la contaminació. Però al principi de 2018 el dret per emetre una tona es va disparar fins a valer de mitjana 15,6 euros.

Per visualitzar-ho amb un exemple serveix el cas de Vueling. Les turbines dels seus avions van expulsar 1,3 milions de tones de CO2 el 2013. Aquell any, Vueling va rebre del sistema drets per emetre gratuïtament 590.000 tones, per la qual cosa només havia de pagar pel 55% restant, la quantitat emesa per sobre del límit gratuït. Segons el preu mitjà del dret d'emissió aquell any, Vueling va pagar per contaminar 1,6 milions d'euros. Una xifra assumible per a una gran companyia que veu créixer la demanda.

El bo de carboni es va mantenir baix i estable fins al 2018. Des de l'exercici anterior la companyia gaudia d'una assignació superior gratuïta de drets, bonificació que es pot aconseguir en acreditar un augment notable de l'activitat. Malgrat això, l'increment de vols va tenir com a conseqüència que només el 32% de la seva contaminació estigués lliure de costos. Per cobrir la resta havia de comprar bons d'emissió que havien triplicat el seu preu el 2018, per la qual cosa pagar la contaminació li va costar 21 milions d'euros, tretze vegades més que el 2013.

Els gasos d'efecte d'hivernacle dels aeroports equivalen als d'una cimentera



Aena, empresa pública i gestora dels 46 aeroports espanyols, informa que la petjada de carboni de tota la seva xarxa és de 242.789 tones equivalents de CO2 el 2018. És una dada de contaminació equiparable al d'una fàbrica de ciment petita o a tota l'activitat industrial d'una província com Zamora, segons la informació d'instal·lacions contaminants del ministeri de Transició Ecològica. Els aeroports assumeixen com a pròpies les emissions vinculades a la climatització, il·luminació i serveis similars, ja que els moviments d'enlairament i aterratge d'avions es computen a les aerolínies.



L'ens gestor ha inclòs vuit dels principals aeròdroms en el programa Airport Carbon Accreditation (ACA), mitjançant el qual mesura la petjada de carboni de cada instal·lació i es compromet a reduir-la anualment. Així, el 2018, el volum de gasos d'efecte d'hivernacle de l'aeroport Adolfo Suárez de Madrid va ser de 81.901 teq CO2, mentre que el Barcelona-el Prat en va emetre 41.492. La llista es completa amb Palma (19.837), Màlaga-Costa del Sol (16.088), Alacant-Elx (9.227), Santiago (4.664), Menorca (2.452) i Lanzarote (2.291).



Aena també destaca que, dins del paquet d'emissions globals, el 2% són atribuïbles a