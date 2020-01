Si els polítics no actuen pel planeta, fem-ho nosaltres

Al marge del que decideixen o deixen de decidir els polítics, els ciutadans tenim la capacitat de canviar el món. L'acció individual de tots i cadascun de nosaltres és el que determina el futur del planeta. Si els habitants del món occidental canvien els seus hàbits quotidians, es compensarà una gran part de la inacció política. Aquests són alguns gestos que ajuden a donar una oportunitat al planeta:

Moure's sense fum



Per moure's diàriament cal acomiadar-se del cotxe de combustió, tant si és dièsel com de gasolina. El nostre vehicle ha de ser elèctric. Ja hi ha models a preus raonables i amb una autonomia més que suficient. A més, ens oblidarem per sempre de la despesa que suposa la gasolina i de moltes altres. En tot cas, és possible prescindir del cotxe en més ocasions de les que ens pensem. Estudiem bé les línies d'autobús o metro per comprovar si podem deixar el nostre vehicle a casa; segur que és possible. La bicicleta i la moto elèctrica són alternatives igualment vàlides en molts casos.

Menjar menys carn



La producció de carn és un procés cada vegada més industrialitzat, fet que suposa explotacions intensives que provoquen greus danys a l'entorn. La ramaderia industrial obliga a desforestar grans extensions de bosc per obtenir pinso per alimentar els animals. A més, els animals també provoquen contaminació pels purins que generen.

No podem passar per alt tampoc el tracte cruel que reben els animals d'aquestes explotacions ni, per descomptat, els efectes nocius sobre la salut que comporta l'actual dieta excessivament carnívora. La solució no ha de ser necessàriament el vegetarianisme, però sí un consum de carn esporàdic i responsable, sobretot de ramaderia tradicional.

Adeu al plàstic



No n'hi ha prou de renunciar a les bosses de plàstic al supermercat. Cal erradicar aquest material de tots els usos possibles en la nostra vida quotidiana. El got de plàstic, els coberts o els plats d'un sol ús han de ser desterrats per sempre, ja que hi ha alternatives de cartró i altres materials. Si mantenim estris de plàstic, almenys reutilitzem-los. A l'hora de comprar, deixem de banda els productes envasats i comprem a granel.

Viatges en creuer, no



És difícil de vegades renunciar a volar en avió, sobretot si vivim en illes o llocs amb enllaços ferroviaris insuficients. En canvi, sí que podem estalviar-nos els grans vols transoceànics per a les nostres vacances, ja que hi ha destins més propers igual de suggeridors i excitants. El que hem de descartar són els viatges en creuer. Es tracta d'embarcacions que generen altíssims nivells de contaminació atmosfèrica, encara no resolts tot i la instal-lació de filtres. Cada vaixell emet la mateixa pol·lució que milers de cotxes i, a més, també aboquen aigües residuals al mar, ja que la llei, incomprensiblement, encara ho permet.

La llum de casa, amb empreses verdes



El més ideal és instal·lar energia fotovoltaica a casa, ja que l'eficiència d'aquestes instal·lacions és cada vegada més gran i el seu termini d'amortització és cada dia més breu. Però si optem pel sistema tradicional de subministrament, almenys triem empreses que utilitzen fonts netes per generar electricitat. Ja n'hi ha diverses a Espanya. Es paga el mateix, però els diners serveixen per donar suport a processos sostenibles de generació d'energia. Evidentment, cal anar amb compte amb els electrodomèstics que es compren, vigilant el seu nivell de consum, i amb l'ús que en fem.

Reduir, més que reciclar



Per descomptat, el reciclatge és imprescindible a la llar i a l'empresa, però encara és més important evitar la generació de residus, perquè el millor residu és el que no arriba a produir-se. Cal tenir en compte que fins i tot el reciclatge genera gasos d'efecte hivernacle, per la maquinària que intervé en el procés. Per tant, l'única opció veritablement sostenible és reduir al màxim el nombre d'envasos que comprem i la quantitat de deixalles artificials que provoquem. Per això, cal vigilar, un cop més, què comprem i evitar el màxim els envasos innecessaris.

No malbaratar roba



Per fabricar uns pantalons texans es necessiten més de 10.000 litres d'aigua, i per a una simple samar-reta, al voltant de 4.000. Això és perquè el cotó consumeix grans quantitats d'aigua i després torna a necessitar molt líquid en el procés de fabricació. Siguem raonables, aprofitem la nostra roba al màxim i no la llencem al cap de dos danys només perquè les cadenes comercials ens pressionen amb campanyes publicitàries absurdes. Hem de tallar aquesta espiral consumista que destrossa els recursos del planeta. Ja hi ha empreses a Espanya que comercialitzen peces elaborades amb materials sostenibles. Val la pena buscar a Internet, perquè se'n poden trobar moltes en diverses ciutats espanyoles i també a través de la web.

El menjar, de proximitat i de temporada



Hi ha raïm que arriba a Espanya des d'Amèrica Llatina. La petjada ecològica que deixa aquest producte és enorme, perquè aquest raïm ha necessitat un mitjà de transport altament contaminant (un vaixell de càrrega) i la seva distribució per la Península exigeix una xarxa de camions igualment insostenible. El mateix passa amb una gran quantitat d'aliments. La fruita, la verdura, els llegums i fins i tot la carn han de ser de proximitat, és a dir, originats a la nostra comarca, si és possible, i de temporada. A més d'estalviar emissions a l'atmosfera, també seran aliments de més bona qualitat.

A part d'això, cal optar, sempre que es pugui, per l'agricultura ecològica, ja que no utilitza pesticides ni productes tòxics i, encara que el preu pugui ser una mica més alt, el seu segell oficial acredita que estem ingerint un aliment realment saludable.