Greta Thunberg insisteix a Davos que encara «no s'ha fet res» contra la crisi climàtica

L'activista Greta Thunberg ha lamentat aquest dimarts durant la seva intervenció al Fòrum Mundial Econòmic a Davos (Suïssa) que encara "no s'ha fet res" contra la crisi climàtica. En una intervenció davant les elits globals, Thunberg ha reclamat als líders mundials que "actuïn". "No necessitem rebaixar emissions, sinó aturar-les", ha dit la jove activista, que ha remarcat que "qualsevol política que no aturi les emissions és completament insuficient".

"Plantar arbres és bo, però no és suficient", ha remarcat. A més, ha avisat als líders mundials que la seva generació "no abandonarà la lluita". "Els fets són clars, però a vostès encara els incomoda parlar-ne", ha dit Thunberg, que ha retret als líders mundials la seva "inacció" contra la crisi climàtica.