Les aus viatgeres es queden més a prop de casa

Les migracions de les aus que discorren per la península Ibèrica i, en general, les de tot l'hemisferi nord estan canviant en temps i forma, escurcen distàncies i allarguen estades, avancen la partida i retarden la tornada a les àrees de reproducció. Venen menys i algunes espècies que fa unes dècades eren abundants ara gairebé ni fan acte de presència. El canvi de el clima està afectant les seves condicions de vida i no necessiten volar tant (el viatge comporta riscos i desgast), així que es queden més a prop dels seus llocs de nidificació. D'altra banda, el seu nombre (llevat d'excepcions) està disminuint, el que es relaciona amb el desajust que provoquen les alteracions en les pautes temporals dels viatges respecte dels moments de màxima productivitat biològica dels ecosistemes, tant a les àrees de reproducció com a les estacions de pas i als llocs d'hivernada. El fenomen és complex, implica altres factors i té àmplies repercussions.

«El canvi climàtic és part d'un canvi global, part d'un entramat, d'un circuit que connecta les àrees de reproducció i d'hivernada de les aus a través de rutes migratòries», resumeix José Luis Tellería, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid i codirector del seu Grup de Recerca en Biologia Evolutiva i de la Conservació. «Quan les aus migratòries disminueixen, pots pensar en tres causes: una caiguda de les poblacions als seus llocs d'origen, una reducció dels seus moviments o un empitjorament de les condicions dels hàbitats d'hivernada», afegeix.

Tenint tot això en compte, adverteix que a Europa «hi ha certes espècies d'aus que augmenten, mentre que altres, les dels intersticis ambientals, estan desapareixent, i aquestes són les que més reflecteixen la diversitat biològica». Grosso modo, creixen les poblacions d'ànecs i d'aus forestals, alhora que disminueixen els ocells propis dels ambients agrícoles. Segons la seva opinió, tot i que cal tenir presents altres factors (com els canvis en l'ús de la terra), «hi ha molts processos que avalen la idea que el canvi climàtic està modificant la conducta migratòria de les aus».

I és un canvi generalitzat a l'hemisferi nord, que s'aprecia tant a Euràsia com a Amèrica del Nord. «Es registren hiverns cada vegada més suaus, de manera que les aus es queden en latituds més altes, la qual cosa implica que els migrants arriben menys a les regions de sud».

D'Espanya a Holanda

Un mascle de tètol cuanegre en plomatge reproductor, de color castany intens. Erik Bangjord

Cristina Ramo, investigadora de l'Estació Biològica de Doñana (CSIC), i altres autors conclouen, en un article publicat el 2015 per la revista PLoS One, que l'evolució de les temperatures hivernals «té molt a veure» en aquesta tendència i sostenen que, «contràriament al que s'ha dit, l'expansió dels cultius amb prou feines hi ha influït», llevat dels camps dedicats al cereal d'hivern a Dinamarca. El seu raonament és el següent: «Amb hiverns més temperats en latituds altes, moltes més aus es queden o es mouen poc.

Els avantatges de fer això són evitar la mortalitat durant el viatge i arribar abans, i en millors condicions, a les zones de cria, on, a més, poden ocupar hàbitats de més qualitat, i això repercuteix en més èxit reproductor». I l'oca comuna no és l'única espècie que ha optat per aquesta estratègia, sinó que s'ha generalitzat entre les aus aquàtiques migratòries. Però aquesta opció també té peròs: el principal, el cost en termoregulació i la dificultat d'accés al menjar davant canvis sobtats en les condicions ambientals.

Altiplans com a refugis



El mateix fenomen que aparta d'Espanya a moltes aus migratòries del nord, reté aquí migrants transaharians que decideixen, igualment, escurçar el viatge i, en comptes de creuar cap a l'Àfrica, es queden a la Península. «Tot i que, en aquest cas, ningú ha aportat informació contundent que el pugui relacionar amb el canvi climàtic». Precisament, Tellería i el seu equip han estudiat la distribució de les aus hivernants a la península Ibèrica i al Marroc. «Veiem la cobertura arbòria i altres trets, com la temperatura i les precipitacions, i els fem servir per fer models de la distribució de les espècies, és a dir, per veure on és més probable que apareguin», explica. «En general, els ocells són rastrejadors de menjar», de manera que és aquest factor, la disponibilitat d'aliment, el que més condiciona la seva distribució. Sumant a aquestes dades les projeccions del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) es conclou que «les condicions al Marroc i en una part de la península Ibèrica es deterioraran, i que les muntanyes i els altiplans actuaran com a reguladors: les zones bones pugen en altitud. La costa mediterrània ibèrica i la costa atlàntica marroquina a l'oest de l'Atles es veuran molt afectades », aventura Tellería. I aquest procés s'estén a les àrees d'origen de les aus.

D'altra banda, la disminució de la hivernada no només concerneix a les aus, sinó que té efectes col·laterals rellevants. Per exemple, explica José Luis Tellería, «afecta la dispersió de les llavors dels arbres i arbustos amb fruit de la zona perifèrica de paleàrtic, de la conca mediterrània, que és feta per aus. A l'Atles i a la zona costanera del Marroc pot haver-hi una disminució de la seva eficàcia en aquesta funció, vital per a les plantes», diu. Una altra alteració substancial, rellevant, en les pautes dels moviments migratoris es refereix a la seva fenologia, és a dir, al moment temporal en què es produeixen. Hi ha abundants evidències que la migració primaveral s'ha avançat, alhora que la tardor s'ha endarrerit, i ha variat, així mateix, la durada dels passos i la seva seqüència.

El biòleg Juan Antonio Masero, de el Grup de Recerca en Biologia de la Conservació de la Universitat d'Extremadura, fa gairebé quinze anys que estudia la migració de les aus limícoles, i en particular del tètol cuanegre, als aiguamolls antròpics (arrossars) extremenys, i adverteix canvis. «S'observa un patró, que apareix en moltes aus que migren a llarga distància: arriben abans i triguen més a anar-se'n». I concreta: «El tètol cuanegre, que els anys noranta de segle XX passava aquí tot just uns dies, ara, segons hem comprovat aplicant tècniques de radioseguiment per satèl·lit, es queda 30 o 40 dies». Paral·lelament, «els últims sis o set anys», ha observat una disminució apreciable del nombre d'aus que arriben. «Col·laboro amb investigadors holandesos en un projecte de marcatge i captura-recaptura de tètols cuanegres, i ells n'estan apreciant una disminució d'un 6% anual. És molt», constata.

Arròs, un mal combustible



Les aus limícoles han adoptat els arrossars com a substitutius de les zones humides naturals, «que són dels ecosistemes més amenaçats i dels quals s'ha perdut més superfície». I semblen hàbitats adequats, amb refugi i aliment. Però hi ha un problema, relacionat amb l'alteració de la fenologia de les migracions. «Com que arriben abans, no fa gaire fred i el pic de l'eclosió d'invertebrats aquàtics encara no ha arribat, passa setmanes més tard, de manera que han de buscar altres recursos». I aquest recurs alternatiu són els grans d'arròs que queden després de la collita. Problema: «És un aliment molt energètic, però no té àcids grassos de cadena llarga, com l'omega 3, que sí que té el seu aliment tradicional, els invertebrats aquàtics. Estem treballant sobre la hipòtesi que a les reserves de greix per al vol no importa tant la quantitat de greixos com el paper d'aquests àcids grassos ». Que no n'hi hagi implica que trajectes de 3.000 quilòmetres que abans aquestes aus feien d'una tirada, ara han de cobrir-los per etapes, «en salts més petits. El tètol cuanegre podia volar abans directament fins al mar de Wadden (Alemanya i Holanda), però ara necessita parar a França». I això pot representar un problema afegit, perquè potser en les noves escales no localitzarà aiguamolls apropiats.

Però encara n'hi ha més. «També hi ha correlacions entre aquest tipus d'aliment (l'arròs) i la coloració dels plomatges, cada vegada més pàl·lida», apunta Masero. «Un estudi sobre una sèrie de pells de museu del tètol cuanegre, que abasta un interval d'un segle, mostra com els mascles (de color vermell intens en època de zel) s'han tornat més pàl·lids. Jo estic fent un experiment en captivitat, també amb tètols cuanegres, i sembla que, en efecte, la manca d'àcids grassos de cadena llarga influeix, hormonalment, en una manca de pigmentació. Si els tètols, com sembla, trien parella per la coloració del plomatge, aquesta tendència pot afectar aquest mecanisme de selecció de parella» i, per tant, la reproducció. «És una hipòtesi nova i els resultats encara són preliminars, encara estem analitzant dades i prenent biòpsies del greix, però tot apunta que això és el que passa».

Menys morells



La hivernada dels morells cap-roig i de plomall a Espanya es redueix. «Diversos estudis indiquen que la disminució del segon té a veure amb les millors condicions climàtiques al Bàltic», explica Blas Molina, de la Societat Espanyola d'Ornitologia, «tot i que també hi ha influït la proliferació en aquesta zona del musclo zebra».

Més titelles i mosqueters



L'escalfament del clima afavorirà algunes espècies d'aus migratòries, com el titella i el mosquiter comú. Així ho conclou un estudi dels investigadors José Luis Tellería, Javier Fernández-López i Guillermo Fandos, que té en compte la geografia, el clima (temperatures i precipitacions) i la vegetació, i els resultats es representen als mapes adjunts: les zones idònies es marquen en vermell, les apropiades, en groc, i les inadequades, en blau. S'adverteix que les zones més favorables s'expandeixen cap al nord en les dues espècies, tot i que el titella, que mostra una correlació entre la seva distribució i la humitat, es retira dels sectors més meridionals per la reducció de les pluges.