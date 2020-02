La pujada del nivell del mar amenaça platges urbanes en només 30 anys

El nivell de la mar puja i ho fa per la calor. Una calor que fa que es fonguin glaceres i capes de gel a Groenlàndia, i aquesta aigua s'integra en oceans que també creixen per l'expansió tèrmica. Una calor causada per la radiació solar que no abandona l'atmosfera per la concentració de gasos d'efecte d'hivernacle que l'activitat humana ha dissipat des que té indústria. Aquest és un fet que no discuteixen el 97% de científics que consideren que existeix un canvi climàtic causat per l'home. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC en les seves sigles angleses) ha reunit i calculat les mitjanes dels models de predicció més complets i ha establert que si la temperatura global puja dos graus, el 2050 el nivell de la mar creixerà entre 30 i 40 centímetres. En aquest escenari, al final de segle assolirà una altura mitjana d'entre 80 i 100 centímetres.

No és aquesta amenaça el que està en dubte, sinó les qüestions sobre quan, quant i com. I totes les respostes a aquestes preguntes afecten els 8.000 quilòmetres de costa espanyola, i molts hauran d'adaptar-se a un nou mar si no volen desaparèixer a les pròximes dècades.

Pujada observada i futura



Marta Marcos, professora del departament de Física de la Universitat de les Illes Balears i investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea), afirma que «el mar està pujant a escala global a un ritme d'aproximadament 3,3 mil·límetres a l'any des del 1992», un augment que va començar «com a mínim a principi del segle XX i que s'està accelerant des del 1970». La base de la seva afirmació està en aquests models amb què treballa la recerca climàtica: quan se simula l'evolució de la climatologia sense incloure-hi l'efecte dels gasos no hi es dona aquest final però progressiu increment del nivell del mar.

L'altura de l'aigua està molt controlada històricament per la xarxa de mareògrafs de terra i des de fa anys per mesuraments de satèl·lit, que estableixen amb gran precisió la distància entre la superfície de la mar i la seva posició en òrbita. El subdirector de Geodèsia i Cartografia de l'Institut Geogràfic Nacional, Marcelino Valdés, confirma l'augment mil·limètric que exposa Marcos. «El que nosaltres hem mesurat és que el mar ha pujat uns quants centímetres en 150 anys», apunta abans de matisar que les dades «no són escandaloses».

El problema amb aquests centímetres és si es passa de l'observació present a la predicció futura. És en aquest exercici quan es converteixen en metres, a causa de la relació comprovada entre augment de temperatura, fosa del gel, expansió tèrmica i pujada del mar que estableixen els models. Segons Marcos, els escenaris d'emissions plantejats per l'IPCC i les prediccions que hi van aparellades són «desgraciadament» bastant realistes.

Alguns divulgadors utilitzen la metàfora del congelador desendollat que no perd el gel de cop sinó a poc a poc per explicar la inèrcia tèrmica que afecta les regions polars i pot acabar fonent Groenlàndia fins i tot en escenaris d'emissions molt baixes, si prèviament ja s'ha creuat el punt de no retorn. En pro de la conscienciació, per a uns, i per alarmisme, per a uns altres, ja s'ha anunciat que la desaparició de la capa de gel de Groenlàndia pot elevar el nivell del mar 7 metres els pròxims segles i que la desaparició de l'Antàrtida pot traduir-se en 56 metres més de pujada si pensem en mil·lennis.

La investigadora de l'Imedea prefereix, no obstant això, oblidar-se d'escenaris inescrutables que «no són clars» i parlar de futur en anys i en centímetres. Com explica Scott Kulp, científic computacional de l'organisme estatunidenc especialitzat en divulgació climàtica Climate Central, les projeccions estan més d'acord com més a curt termini se'ls demana resposta. Així, la investigadora espanyola se cenyeix al segle XXI que projecta el Grup: «La mar pujarà uns 30 centímetres de mitjana a tot el món el 2050, amb variacions del 30% segons la zona. Hi ha 190 milions de persones exposades que en seran 650 milions a final de segle», aclareix. El Mediterrani se situa a la mitjana, assegura.

Ibèria submergida



Conscients d'això o no, els habitants de la costa valenciana, balear i catalana ja han vist com és el mar del futur pròxim. Immersos en els fenòmens extrems que ha desplegat la borrasca Glòria, els habitants del litoral est han viatjat al 2050 en comprovar com encara no 30 centímetres d'augment del mar significa la desaparició de platges i tenir la riba en ple passeig marítim. Els veïns de Gandia han estat a l'any 2100 quan fa una setmana van patir una plenamar de 80 centímetres, ones gegantines i una violència marina més pròpia del Cantàbric que del Mediterrani.

Encara que els científics valoren el servei divulgatiu que presten els populars mapes de pujada del mar, alguns de publicats per Google o Climate Central, demanen tenir en compte que només alguns països han cartografiat amb precisió tot el seu litoral i que els resultats que ofereixen tenen un marge d'error important. Marcos creu que són il·lustratius fins a pujades d'un metre, capaces de negar platges i afectar els ports, però que és irreal imaginar completament inundats el centre de Màlaga, la ria de Bilbao, un terç del llit del Túria a València i tota la façana marítima de Barcelona amb cinc o sis metres d'aigua.

Jorge Guillén, geòleg marí de l'Institut de Ciències de la Mar-CSIC de Barcelona, assenyala el Mediterrani com la zona més vulnerable de la Península en escenaris de fins a un metre de crescuda. «La marea del Cantàbric canvia cada dia uns quants metres sense que afecti gaire les poblacions, però al litoral llevantí les platges són més planes i estan menys protegides», assenyala. Posa com a exemple d'aquesta vulnerabilitat el fet que la pujada puntual de la borrasca «ha devorat desenes de metres de platja a Barcelona». A Benidorm, amb 50 centímetres de pujada recollits pel mareògraf d'Alacant, l'aigua va arribar al dic urbà. Les platges recollides i amb sediment sobreviuran, però Guillén creu que «és esperable la reculada de les platges obertes». El turisme n'ha de prendre nota.

Davant aquesta situació, el geòleg i investigador creu que caldrà combinar mesures naturals i artificials per defensar la costa. Aposta per guals de posidònia que frenin la força de les onades, així com per millorar la gestió de les conques hidrogràfiques perquè els rius arrosseguin més sediment al litoral i serveixi de reforç a les platges.

Menys desitjable però inevitables en alguns punts és la redimensió de les ciutats: «Parlem d'elevar i millorar infraestructures com ports, fer recular la primera línia i fins i tot cedir terreny al mar», admet. El canvi climàtic promet que, si hi ha turisme en el futur, serà sense platja en molts llocs.

Ciutats costaneres espanyoles l'any 2100

Gijón · Un metre més d'aigua, ni platges ni port

L'eina de Google Earth per visualitzar escenaris de pujada del mar segons temperatures deixa Gijón sense les platges de San Lorenzo i Ponent, i sense port si el mar puja.

Màlaga · El Moll U, submergit

El flamant Moll U del port malagueny i la platja de Huelin desapareixen sota l'aigua amb al voltant de 80 centímetres de pujada del nivell de la mar.

Vigo · El mar comença en segona línia

La simulació de Google Earth enfonsa tota la cota inferior a un metre del port vigués fins a portar l'aigua a la Rúa Carral. Només les plantes altes del club nàutic romanen seques.

València · El mar s'empassa l'Albufera

Espais naturals a nivell del mar com Doñana, la Manga del Mar Menor, el Delta de l'Ebre o l'Albufera de València corren enorme risc de desaparèixer segons Jorge Guillén, de l'ICM-CSIC, al final de segle.

Bilbao · Més Cantàbric per la Ria

Les projeccions de Climate Central comprometen l'estuari bilbaí, les infraestructures portuàries de Portugalete i Santurtzi i porten el mar fins als marges urbans de la Ria.

«Les ciutats de costa tindran més inundacions i més greus en els pròxims 50 anys»

Scott Kulp · Informàtic teòric de Climate Central

Per què els models ofereixen diferents nivells de pujada del nivell de la mar?

Els estudis més citats varien menys en les projeccions per a les pròximes dècades que en les de més llarg termini. Fins i tot amb la vista posada d'aquí a diversos segles, la majoria dels models coincideix més en quant creixerà el mar que en quan s'aconseguiran aquests nivells. Pel fet que al ritme al qual es fon el gel polar depèn molt de quant s'escalfi el nostre clima (dècades o fins i tot segles abans que tinguem els nivells de pujada del mar esperats), fer projeccions a llarg termini és extremadament difícil.

Què poden esperar les urbs costaneres espanyoles en els pròxims 50 anys?

Les ciutats amb àrees planes que avui pateixen inundacions ocasionals poden esperar inundacions cada vegada més freqüents i severes per tempestes i marees altes a mesura que pugi el mar en els pròxims 50 anys.

Quant temps passarà fins que aconseguim el pitjor escenari de set metres de pujada, quan Groenlàndia desaparegui?

Poden passar segles abans que s'aconsegueixi el nivell més alt d'augment de les projeccions, i hi ha tants factors que influencien la sincronització que és ­gairebé impossible establir una relació predictible entre temperatura i nivell del mar en el futur. Però l'èxit dels esforços per reduir emissions i limitar l'escalfament a dos graus al final del segle influenciarà enormement quant i com de ràpid creixen els mars. Si fallem i les temperatures pugen quatre graus per al 2100, els escenaris més severs de pujada seran inevitables.

Per què unes regions patiran la pujada més que unes altres?

Hi ha molts factors i la distribució de masses d'aigua sobre la superfície és el principal. El Mediterrani té petits increments de marea perquè l'entrada de l'Atlàntic és estreta, la qual cosa limita la quantitat d'aigua que entra i surt durant les marees.