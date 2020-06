Qualitat i compromís amb el medi ambient

Productes de qualitat, compromesos amb el medi ambient i a un preu raonable. Aquesta és la filosofia dels establiments Biopompas. A Manresa, Esperança Torres va obrir fa dos anys i mig i «ha tingut molt bona acceptació». L'establiment llueix una nova imatge, amb nova distribució i més productes per donar resposta a la demanda.

La pandèmia del coronavirus ha fet que els desinfectants de superfícies, el gel hidroalcohòlic per netejar aparells electrònics, i la glicerina i l'aigua destil·lada (ingredients per preparar un higienitzant de mans) tinguin més sortida que mai. Biopompas també ven mascaretes certificades FFP2 elaborades a El Taller de la Tieta, de Manresa.

«La drogueria que respecta el medi ambient». És lema de Biopompas, especialistes en productes per rentar la roba, els plats, d'higiene personal i de neteja per a la llar. S'hi poden comprar detergents, suavitzants, desengreixants, gels, xampús i sabons biodegradables, hipoal·lergènics, ecològics i vegans. I amb la particularitat que es venen a granel.

El comprador pot portar els recipients de casa o comprar l'envàs a la botiga i omplir-lo, i després reutilitzar-lo. «Han de ser envasos de detergents, no podem omplir ampolles d'aigua... o també poden ser de vidre. Primer el pesem buit i, un cop ple, a l'hora de cobrar el producte, descompten el pes de l'envàs», explica Esperança Torres, propietària de Biopompas Manresa.



Consum sostenible

«És una manera de consumir molt més sostenible i respectuosa amb el medi ambient», remarca Torres. És una opció de compra que, a part de generar menys residus, té molts avantatges: són productes d'origen vegetal, sense químics, d'alta qualitat i de proximitat perquè el proveïdor (Fervinter) és de Rubí. És una valor afegit de l'establiment, únic a Manresa amb aquestes característiques i on també es poden trobar barres a tall amb base d'oli de coco, de cultiu bio amb oli d'oliva, compreses ecològiques, calcetes absorbents per a la menstruació i purificadors d'aire. A més, cal destacar la línia de productes sense perfum. «Hi estem apostant fort i tenen molt bona sortida, perquè no fan olor. Tenim desodorants, desengreixants, sabó de la roba, dels plats, xampú per a gossos... que no fan olor», comenta la propietària.

«Vaig ampliant l'oferta. Les vendes són bones. Tenim una clientela molt fidel, de totes les edats, i de poblacions molt diverses», diu la propietària. Compradors que aposten per les propietats del sabó de Marsella, l'àloe, la flor de lotus, la molsa blanca, la lavanda, els cítrics, el te verd, la civada, l'arbre de te... i també per les facilitats que posa Biopompas: «Repartim a domicili, a Manresa, amb compres superiors a 20 euros; tenim pàrquing gratuït per als clients; i acceptem comandes per whatsapp, que només hagin de passar a recollir els pots ja plens».

Esperança Torres assegura que «la majoria de gent que prova els nostres productes repeteix, són bons i agraden». I el preu? «Tenint en compte la qualitat, no són cars. Surten bé de preu perquè t'estalvies l'envàs, perquè s'ha d'utilitzar menys producte i perquè no tenim ni intermediaris ni segells que l'encareixin».