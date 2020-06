CaixaBank transita cap a un món més sostenible

La sostenibilitat mediambiental implica un consum responsable per part de tota la societat, no només d'energia, sinó també de productes, així com un reciclatge dels residus. Tot això contribueix a la reducció de CO2 i de la contaminació directa del planeta per rebutjos. Un estudi recent realitzat per la Universitat d'East Anglia (Regne Unit) i publicat per la revista 'Nature Climate Change' ha revisat les mesures de confinament de 69 països que sumen el 97% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) al món.

Els resultats reflecteixen que el 7 d'abril s'havia produït una reducció del 17% en l'emissió d'aquest tipus de gasos a tot el planeta. Concretament, a Espanya, les emissions es van desplomar un 32% respecte a la mitjana del 2019. El canvi climàtic és un dels principals reptes a què s'enfronta el planeta i, tot i que el sector bancari no és altament contaminant, és important que les companyies treballin amb el compromís de ser sostenibles en les seves actuacions. En aquest context, CaixaBank considera essencial accelerar la transició a una economia neutra en carboni que promogui el desenvolupament sostenible i sigui socialment inclusiva. Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental de la seva activitat, l'entitat financera presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar en treballa en un Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021 que contempla mesures d'eficiència energètica i de reducció de consum. Aquest pla, que constitueix un dels tres eixos de l'estratègia mediambiental de CaixaBank, permet al banc gestionar i reduir els impactes en l'entorn generats pel seu actividad.

Desde l'any 2018, CaixaBank compensa el 100% de les seves emissions de CO2. De fet, és el primer banc de l'Ibex 35 a compensar la seva empremta de carboni i en reduir un 80% les emissions de CO2 calculades des del 2009. Quant a les mesures d'eficiència energètica, el 99,5% de l'energia que consumeix CaixaBank prové de fonts d'origen renovable, segons certificat de Garanties d'Origen. Sense anar més lluny, el 2019, el consum d'energia elèctrica es va reduir un 4,7% respecte a l'any anterior, un 7% menys respecte al 2015 i un 45% en comparació amb l'any 2009. A més, l'entitat financera compta amb un projecte de domòtica que permet monitorar el consum d'energia en edificis corporatius, així com a la xarxa d'oficines i, d'aquesta manera, avaluar l'estalvi energètic de les mesures implantades i definir noves iniciatives d'eficiència. D'altra banda, la companyia disposa de dos Centres de Processament de Dades (CPD) amb la certificació Leed, un sistema de certificació de projectes sostenibles, amb categoria Silver i Gold respectivament.

Aposta per la digitalització

Reduir el consum de paper és un altre dels objectius contemplats en el Pla de Gestió Mediambiental 2019-2021 de CaixaBank. La fabricació de paper consumeix grans quantitats de fusta, energia i aigua, a més de produir residus. Per això, l'entitat considera necessari reduir el seu consum per protegir el planeta. A CaixaBank, el 98% del paper que s'utilitza, que cada vegada és menor gràcies al foment dels canals digitals, és d'origen reciclat. L'aposta per la digitalització és una realitat en la companyia. Tots els clients, dia rere dia, compten amb més eines i facilitats per a l'accés 'online' i mòbil a tots els seus serveis, tràmits, així com la firma digital per al 100% dels seus processos.

El 2019, l'entitat ha vist reduir un 15% el consum de paper i un 77% l'ús de sobres d'oficines i caixers respecte al 2018. El paper que no es pot eliminar per diferents causes és, en la seva gran majoria, reciclatge i certificat de fonts sostenibles. D'altra banda, CaixaBank va llançar el 2019 una col·lecció de targetes regal biodegradables fetes de midó de blat de moro amb l'objectiu de reduir l'impacte mediambiental. Aquesta acció, pionera en el sector, va establir les bases per a canvis en el futur de les targetes, segment en el qual l'entitat és líder del sector bancari espanyol.

CaixaBank compta a més amb un projecte de reutilització de materials conegut com a projecte Re, que es va llançar també a mitjans del 2019. Aquest projecte consisteix en un circuit de donació d'equips informàtics i de mobiliari a entitats socials. En aquest període de temps, l'entitat ha donat un total de 1.355 articles.