Alemanya vol 60.000 vehicles el 2022

Les xifres de cotxes moguts per hidrogen al món encara són testimonials (i encara més a Espa-nya), però algunes companyies han decidit passar de les paraules a l'acció. Hyundai, BMW, Mercedes-Benz i Toyota treballen perquè la pila de combustible dels cotxes d'hidrogen aconsegueixi un preu raonable en pocs anys. De fet, BMW vol que en cinc anys aquests cotxes costin el mateix que els vehicles convencionals de gasolina. Són paraules que han provocat sorpresa, per la seva gosadia, però és que aquesta companyia té com a objectiu que, d'aquí a vint anys, tots els cotxes que fabriqui siguin d'hidrogen. «Si es miren els plans que tenen països com el Japó, Corea i d'altres, tots veuen una finestra d'oportunitat entre el 2025 i el 2030 per igualar el cost de la pila de combustible amb el de la tecnologia convencional», ha afirmat el directiu de BMW Jürgen Guldner. Serà tot un repte aconseguir aquesta baixada de preus, perquè actualment el Toyota Mirai costa 80.000 euros i el Hunday Nexo, 72.000.

Però les paraules de Guldner no semblen un brindis al sol. La seva companyia s'ha associat amb els productors d'hidrogen i les operadores d'estacions de servei en la iniciativa Clean Energy Partenariat. El seu objectiu és l'expansió de la xarxa d'estacions d'hidrogen fins als 130 punts de proveïment de carburant l'any 2022. Això permetria que hi hagués 60.000 vehicles d'hidrogen a les carreteres alemanyes. La següent etapa seria anar augmentant els punts de proveïment de carburant fins a 400 el 2025, a mesura que creixi la demanda d'aquesta mena de vehicles.

Ja existeix, per tant, un pla en marxa perquè Europa comenci a despertar-se en aquest camp, com ha fet Corea del Sud des de fa temps. Aquest país asiàtic és la referència mundial per a l'hidrogen. Per al 2022 vol tenir operatives 310 estacions d'hidrogen (ara ja n'hi ha 90), una xifra que podria ascendir fins a les 1.200 en un termini de vint anys. En els pròxims dos anys Corea del Sud vol tenir a les seves carreteres 67.000 cotxes d'hidrogen, que suposarien una demanda de 30.000 tones d'aquest element.