La capa més gran de gel de la Terra, amenaçada per un oceà més càlid

La capa de gel més gran de la Terra, a l'Antàrtida Oriental, respondrà a un previsible clima més càlid amb major inestabilitat del que es pensava.

Basat en dades geoquímiques obtingudes de sediments d'aigües profundes, un estudi de les universitats de Heidelberg i Southampton llança nova llum sobre els factors que determinen l'estabilitat de la capa de gel de l'Antàrtida Oriental. Publica resultats en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"La futura fosa de les capes de gel polar i l'augment associat del nivell de la mar global a conseqüència del canvi climàtic tindran un impacte substancial en les àrees costaneres de baixa elevació", emfatitza en un comunicat el doctor Kim Jakob de la Universitat de Heidelberg. Per a comprendre millor el comportament de la capa de gel de l'Antàrtida oriental en un món més càlid que el d'avui, els científics van realitzar anàlisis geoquímiques de sediments d'aigües profundes de l'Oceà Atlàntic obtinguts a través del programa internacional de perforació oceànica integrada.

L'estudi se centra en l'interval de temps des de fa uns 2,8 a 2,4 milions d'anys, un període en el qual els nivells de CO? atmosfèric eren similars als actuals. Els resultats mostren un augment en l'estabilitat de la capa de gel de l'Antàrtida oriental des de fa uns 2,5 milions d'anys. Aquesta estabilitat ha perdurat fins al dia d'avui, amb només interrupcions breus durant fases excepcionalment càlides.

Els factors que generalment s'accepta que han controlat el creixement i la descomposició de les capes de gel polar durant la història de la Terra són la radiació solar i el contingut de CO? de l'atmosfera.

No obstant això, aquest nou estudi va trobar que un factor addicional va jugar un paper decisiu en l'estabilització de la capa de gel de l'Antàrtida oriental: la formació de grans capes de gel en l'hemisferi nord, la qual cosa va provocar la caiguda del nivell global de la mar. Aquesta caiguda del nivell de la mar va reduir l'exposició de la capa de gel de l'Antàrtida oriental a aigües oceàniques relativament càlides que tenen el potencial de fondre parts submarines de la capa de gel.

El professor Paul Wilson, del Departament de Ciències Oceàniques i Terrestres de la Universitat de Southampton, va dir: "Les nostres dades proporcionen una imatge d'alta resolució inusual dels canvis en la temperatura de l'oceà, el volum del gel i el nivell de la mar durant un interval en el qual els nivells de CO? atmosfèric van durar tant com ho són. Podem veure que abans de fa 2,5 milions d'anys en els nostres registres, els nivells màxims de la mar eren tan alts que fins i tot part del tros més gran de gel de la Terra, la capa de gel de l'Antàrtida oriental, es va fondre".

Aquestes troballes llancen llum sobre el comportament de les capes de gel polar sota concentracions atmosfèriques més altes de gasos d'efecte d'hivernacle, com s'esperava per al futur pròxim. El resultat de l'estudi destaca la vulnerabilitat de la capa de gel de l'Antàrtida oriental a l'escalfament global i el risc d'una nova desestabilització de les capes de gel a l'Antàrtida oriental provocada per l'augment continu del nivell de la mar.

El professor Wilson va agregar: "Sospitem que la fosa va ocórrer en àrees on la capa de gel de l'Antàrtida estava en contacte amb un oceà en ascens i escalfament impulsat per la reculada d'altres capes de gel en l'hemisferi nord; una espècie de cercle viciós".