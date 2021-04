Quin és l'impacte del cotxe elèctric?

Els processos industrials vinculats a la fabricació de bateries per a automòbils elèctrics tenen el seu impacte sobre el medi ambient. Comparar aquesta petjada amb la que genera la indústria de l'automoció de combustibles fòssils va ser l'objectiu de l'estudi titulat «Del combustible brut a les bateries netes», elaborat per l'entitat ambiental europea Transport and Environment. La conclusió és que, si bé els cotxes elèctrics no són perfectes, sí que són un bon començament en el procés de descarbonització emprès per mitigar el canvi climàtic.

El suport de la Unió Europea als vehicles elèctrics és adequat i convenient, segons els resultats de l'informe. Les conclusions recullen que no hi ha cap dubte. D'una banda, els automòbils elèctrics necessiten una quantitat significativament menor de matèries primeres que els que funcionen amb combustibles fòssils.

De l'altra, la bateria d'un vehicle elèctric consumeix només 30 quilograms de primeres matèries si es té en compte el reciclatge, en comparació amb els 17.000 litres de gasolina que crema un automòbil convencional de mitjana.

I, finalment, els cotxes elèctrics són també molt millors per al clima, ja que requereixen un 58 % menys d'energia que un automòbil de gasolina durant la seva vida útil.

L'estudi mostra així mateix que l'actual dependència del petroli cru d'Europa supera amb escreix la seva necessitat de matèries primeres per a bateries. Els experts esperen, a més, que la bretxa augmenti encara més a mesura que els avanços tecnològics redueixin la quantitat de liti necessària per a fabricar una bateria a la meitat durant la dècada vinent.

Així mateix, la quantitat de cobalt que es requereix es reduirà més de tres quarts parts i la de níquel al voltant d'una cinquena, gràcies sobretot al reciclatge, que serà obligatori per llei. La conclusió és que els automòbils elèctrics ajudaran Europa a ser autosuficient en matèria de mobilitat.

Lucien Mathieu, analista de transport i mobilitat elèctrica de Transport and Environment, sosté que quan es tracta de primeres matèries , «no hi ha comparació possible». Perquè, durant la seva vida útil, un automòbil de combustible fòssil mitjà crema «l'equivalent a una pila de barrils de petroli de 25 pisos d'altura, mentre que si es té en compte el reciclatge dels materials, en el cas de les bateries només es perdrien al voltant de 30 quilograms de metalls, aproximadament la mida d'una pilota de futbol».

Aconseguir l'autonomia energètica

L'informe assenyala que és «probable» que Europa produeixi prou bateries per proveir el seu propi mercat de vehicles elèctrics a partir d'aquest mateix any. I ja es planegen a la Unió Europea 22 gigafàbriques de bateries per a la dècada vinent, amb una capacitat de producció total que s'estendrà a 460 GWh el 2025, suficient per a uns 8 milions d'automòbils elèctrics.

«Això està molt lluny de la situació actual, en la qual la flota d'automòbils d'Europa depèn gairebé completament de les importacions de petroli cru», fa ressaltar Mathieu, que creu que l'augment de l'eficiència i el reciclatge de les bateries deixarà la Unió Europea «significativament menys dependent de les importacions de primeres matèries».

L'avantatge dels cotxes elèctrics respecte dels de combustible fòssil és tan aclaparador que fins i tot a Polònia, país que té el subministrament d'electricitat més brut de la Unió Europea, els vehicles elèctrics emeten un 22 % menys de CO? que els cotxes de gasolina, recull l'estudi.

La conclusió de l'informe és contundent quan assenyala que la indústria petroliera s'ha beneficiat durant anys d'«estàndards ambientals laxos», i que «ha alimentat guerres i corrupció i que, en última instància, un cop cremat el combustible, causa efectes devastadors de llarga durada en termes de canvi climàtic i contaminació de l'aire».

Matisa, no obstant això, que és «imperatiu» que la futura normativa de la Unió Europea sobre bateries elèctriques garanteixi que tots els processos utilitzats al llarg de la cadena de valor de la bateria compleixen «amb els més alts estàndards ambientals i socials». I que garanteixi que no acabaran a la naturalesa productes químics nocius; que totes les bateries es reciclaran «a la màxima taxa possible», i que tots els processos relacionats amb la fabricació de bateries siguin «alimentats per energia neta».

«Amb les bateries, la Unió Europea té una oportunitat única d'allunyar-se de les primeres matèries externes, de dependències d'altres països, com ha passat durant dècades en la indústria dels combustibles fòssils», subratlla l'estudi. Però també es llança un advertiment: això només s'aconseguirà «si Europa inverteix en reciclatge i reutilització, en productes químics millorats que utilitzin menys material, i si utilitza intel·ligentment els seus propis recursos».

Els autors de l'informe confien en la futura Llei de bateries de la UE, perquè garantirà que siguin més netes que en l'actualitat, reciclables, i que s'obtinguin de manera responsable i respectant els drets humans. I si s'aplica amb rapidesa, Europa serà «líder d'aquesta tecnologia estratègica de zero emissions».

Llei per reciclar les bateries

La llei obligarà els fabricants de bateries a informar sobre la petjada de carboni de tota la cadena de valor, des de la mineria fins al muntatge i el reciclatge, dades que després s'utilitzaran per establir la petjada màxima i incentivar l'ús d'energia neta en la producció.

«No obstant això, l'obligació, per al 2030, de recuperar només el 70 % del liti de les bateries usades, suposa un llistó massa baix, quan al voltant ja s'ha demostrat en l'actualitat que el 90 % és la millor pràctica», segons Transport and Environment.

Aquesta taxa de reciclatge del 70 % resulta «insuficient per impulsar la inversió i la innovació que el sector europeu de reciclatge de bateries necessita per liderar aquesta tecnologia estratègica», així que «els governs i els eurodiputats haurien de revisar-la a l'alça», opina Alex Keynes, gerent de vehicles nets de Transport and Environment.

Malgrat la pandèmia, la venda de vehicles elèctrics va augmentar l'any passat, quan va aconseguir més del 10% de les vendes totals d'automòbils a la Unió Europea. I diversos estudis apunten al fet que aquest percentatge augmentarà fins al 15% enguany.