El Grupo Iberostar és una cadena hotelera amb un centenar d’allotjaments distribuïts per una quinzena de països que allotgen uns vuit milions de clients anuals. Fa tres anys va abandonar totlament els plàstics d’un sol ús, una decisió que va suposar deixar de generar més de 600 tones de plàstic d’un sol ús cada any.

Abans de la pandèmia, ja s’apuntava al fet que l’auge de la demanda turística a escala mundial superava el procés de descarbonització del sector. La pandèmia és un punt d’inflexió?

Evidentment. Però també és cert que les companyies ja tenien incorporats plans de reducció d’emissions, compensació... Aquesta crisi sanitària ha suposat un replantejament del canvi climàtic per aconseguir ser més resilients de cara al futur. Hem vist que qualsevol cosa ens pot impactar, això ha ajudat a accelerar aquests plans que ja estaven previstos.

El sector turístic es presenta com un dels més vulnerables davant els efectes del canvi climàtic. Com veuen el futur?

Som bastant optimistes. Molt reforçats per polítiques internacionals que cada cop exigeixen més, les companyies s’estan marcant reptes ambiciosos.Fem coses que ens poden ajudar a disminuir aquests impactes o fins i tot arribar a evitar-los si continuem treballant així. Tant de bo. Encara hi som a temps.

La cadena funciona sense plàstics d’un sol ús. Com s’hi han adaptat els allotjaments?

L’adaptació realment és fàcil. El que és difícil, sobretot quan nosaltres vam començar, era trobar les alternatives. Avui en dia hi ha més pressió social en aquest sentit, la gent és més conscient. Quan analitzes això t’adones de la lalrguíssima llista d’articles de plàstic d’un sol ús que has de tractar d’evitar. El que vam fer va ser analitzar realment quins eren necessaris i quins no. Els que eren prescindibles, prenem la decisió d’eliminar-los, per exemple, les canyes. Quant als que són necessaris, busquem alternatives, sempre tenint en compte que tinguin la certificació reconeguda internacionalment, que al destí on l’utilitzem es pugui gestionar correctament com a residu, i tractem que siguin compostables.

Iberostar té l’objectiu de convertir-se en una empresa neutra de carboni el 2030, i així superar la meta europea per a tot el continent, que és el 2050. Quines són les principals batalles per a aconseguir-ho?

Hi ha una cosa molt important. Nosaltres diem que serem neutres d’emissions el 2030 i llavors estarem compensant almenys el 75% d’aquestes emissions a través de projectes propis basats en la naturalesa, és a dir, no comprarem bons de carboni. Ho compensarem a través de projectes propis. Per aconseguir-ho hem definit un full de ruta que té diferents pilars: millorar l’eficiència, consumir menys, emetre menys. Augmentar el percentatge d’energies renovables perquè la major part de l’energia que consumim el 2030 provingui de fonts renovables. I la part de compensació.

Com ha de ser un hotel integrat en l’economia circular?

Ha de ser totalment circular, on no es generin residus, on els consums siguin mínims, els justos per cobrir les necessitats i mantenir la qualitat per als nostres clients. Que tingui una bona gestió de les aigües, que les reutilitzem tantes vegades com sigui possible, que la vegetació sigui autòctona i que requereixi menys reg, que tingui una tecnologia eficient, que els empleats estiguin conscienciats i els clients també. I quant als materials de construcció, que en coneguem perfectament el cicle de vida. Economia circular no és només reciclar, és plantejar-se des del disseny tot el cicle de vida del producte per saber què passarà amb aquests materials. Que al final de la vida útil d’aquests materials puguem garantir que tornen a entrar en aquest cicle i de la manera que menys emissions generin.