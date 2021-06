Reimagina, recupera, restaura; és el tema central que l’Assemblea General de les Nacions Unides ha escollit per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, data en la qual s’assenyala la necessitat de comprometre’ns amb el nostre planeta per frenar el desastre climàtic, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat. En aquest important repte cada gest compta, però es pot destacar el paper protagonista que exerceixen les grans companyies. Els seus esforços són la victòria de tots i, entre les iniciatives més importants del nostre país, destaca el programa de reforestació que Correus va posar en marxa l’any 2000 emmarcat en la seva ‘Línia Boscos’. Més de 20 anys en què han portat a terme diferents actuacions de reforestació i recuperació d’espais degradats en diferents zones d’Espanya, s’han plantat un total de 20 Boscos de Correus, més de 96.300 arbres d’espècies autòctones, en una superfície que abasta 273 hectàrees.

¿Com es finança aquest important projecte de reforestació? Amb part dels beneficis que s’obtenen de la venda de la seva línia d’embalatges sostenibles, amb els quals contribueixen a més a la prevenció d’incendis i a la mitigació del canvi climàtic en col·laboració amb diferents ONG. Precisament aquesta ‘Línia Boscos’ està de celebració, i és que acaben de presentar el seu nou disseny, més ecològic, reduint l’ús de tintes, utilitzant menys cartró i fent servir només materials amb certificat de gestió sostenible.

Els nous embalatges són completament reciclables, i de la seva venda es destinaran fins a cinc cèntims a projectes per mitigar el canvi climàtic i afavorir la biodiversitat. Un gran esforç de la companyia que es tradueix en un ecodisseny en el qual han eliminat les tintes innecessàries i han millorant el format per aconseguir el mateix comportament amb menys quantitat de cartró. També han introduït criteris de sostenibilitat, gràcies als quals l’origen de la fibra disposa de certificat de gestió sostenible, i s’han reduït els residus durant la seva fabricació. Tota la gamma compta amb el certificat FSC que garanteix que el material fet servir procedeix de boscos gestionats de forma responsable; a més les noves caixes són de cartró 100% reciclat, compostables, biodegradables i se’ls aplica tintes a l’aigua, no tòxiques, amb la qual cosa s’evita la contaminació durant el seu ús i reciclatge.

Enviaments responsables

També en el marc de les iniciatives de Correus per contribuir a la cura del planeta, la companyia proposa generar una reflexió sobre l’impacte de la paqueteria urgent en el medi ambient i obrir el debat sobre un ús responsable d’aquest servei. I és que, d’un temps ençà, el comerç electrònic ha experimentat un creixement substancial que està estretament relacionat amb el canvi d’hàbits de consum derivat la pandèmia. A més, els enviaments urgents que moltes vegades venen associats a aquestes compres tenen unes conseqüències de les quals els consumidors no són gaires vegades conscients. Per evitar-les en la mesura possible, la companyia ofereix des del 2020 a la seva web la possibilitat d’escollir l’opció d’«Enviament Responsable», i que busca transmetre a la societat la importància de reflexionar sobre si un enviament és realment urgent. D’aquesta manera, un ús més intel·ligent i responsable del servei de paqueteria és possible i a conseqüència d’això s’optimitzen les rutes dels diferents mitjans de transport. En especial d’aquells dedicats a l’última milla, per als quals Correus està destinant vehicles sostenibles que minimitzin el màxim possible l’impacte al nostre entorn.

Compromís amb el futur

«La desvinculació de l’increment d’emissions, la neutralitat en carboni i «circularitat», un model de negoci sostenible basat en la reducció al màxim dels residus, la reutilització i el reciclatge, que permet ser Residu Zero»; aquests són els objectius que Correus s’ha fixat en el seu compromís contra el canvi climàtic i al qual preveu arribar el 2030. Per començar, des de la segona meitat del 2020, tota l’energia elèctrica que consumeix la companyia és d’origen 100% renovable, són pioners en àmbitl nacional en l’ús de mitjans de transport zero emissions i compten amb la flota elèctrica més gran de repartiment en la qual hi ha més de 1.000 vehicles endollables.