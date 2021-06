La iniciativa està pensada per promoure la participació de tots els empleats de CaixaBank, familiars i amics per actuar en més de 200 zones naturals de tot el país i portar a terme una recollida de residus col·lectiva i un posterior reciclatge selectiu. D’entre totes les localitzacions, destaquen llocs emblemàtics com la platja de Riazor, a Galícia; la muntanya Igueldo, al País Basc; el parc natural de Montdragó, a les Balears; els Picos de Europa, la Ruta de l’Alba, la Senda del Oso, la Ruta de les Xanas o la Ruta del Cares.

CaixaBank estima que al voltant de mil persones, entre voluntaris i acompanyants, prendran partit d’aquesta iniciativa. En el context actual de pandèmia provocat per la Covid-19, tots els voluntaris podran participar seguint els estrictes protocols impulsats per l’entitat.

Segons el Perfil Ambiental d’Espanya 2019, un informe elaborat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, al nostre país cada any es generen 22 milions de tones de residus urbans. Més de la meitat va a parar als abocadors i el 35%, a reciclatge i compostatge. No obstant, aquestes xifres encara se situen lluny de l’objectiu del 50% establert per la Unió Europea. Per aquesta raó, el projecte, anomenat R4, té com objectius complementaris la sensibilització en la cura del medi ambient, el voluntariat en família i també l’impuls d’una vida saludable lligada a un entorn més net.

Durant l’activació d’aquest projecte, els voluntaris hauran de fer almenys quatre activitats relacionades amb la recol·lecció de residus i el reciclatge, i indicar, posteriorment, el nombre de bosses recollides, els llocs on han desenvolupat la neteja.

Menys plàstics

CaixaBank ha iniciat l'emissió de totes les seves targetes amb materials reciclats. L'entitat, que lidera el sector de mitjans de pagament a Espanya amb un parc de més de 18,8 milions de targetes emeses, deixarà d'utilitzar el plàstic en la fabricació dels recolzaments físics i el substituirà per materials amb menys impacte ambiental, d'origen reciclat (PVC-R) o biodegradable (PLA). Atès l'alt volum de targetes amb què compta CaixaBank i l'àmplia gamma de modalitats i marques, la substitució de materials es farà de forma progressiva.

S’estima que, al llarg del 2021, el 85% de les noves targetes s’emetran amb materials sostenibles. A final de l’any, el nombre de targetes de CaixaBank amb els nous materials previsiblement podria arribar a la xifra de cinc milions d’unitats en circulació. D’aquesta manera, CaixaBank es convertirà en la primera entitat financera a Espanya i un dels primers bancs del món en emetre les seves targetes en materials alternatius com el PVC reciclat (PVC-R), amb menys empremta de carboni fets a partir de rebutjos de la indústria de la construcció, reciclatge de bosses de plàstic o residus d’altres targetes. CaixaBank culmina un procés que va iniciar el 2019, amb la introducció de targetes fabricades amb materials sostenibles. Com a primer pas, tota la gamma de targetes regal de l’entitat (unes 150.000 unitats a l’any) va passar a fer-se amb un material biodegradable (àcid polilàctic, procedent de midó de blat de moro), cosa que en permet l’eliminació sense residus al final de la seva vida útil (màxim de dos anys).