L'Eurocambra ha donat llum verda aquest dijous a la Llei del Clima que estableix que la Unió Europea redueixi "almenys" un 55% les emissions el 2030 en comparació amb el 1990. Amb 442 vots a favor, 203 en contra i 51 abstencions, la norma també inclou que el bloc comunitari assoleixi la neutralitat climàtica el 2050. Es tracta del vistiplau de l'Eurocambra a l'acord provisional tancat a l'abril amb el Consell, els colegisladors europeus.

El text, però, no fixa cap objectiu per país, sinó que és el conjunt del bloc el que assumeix la reducció d'emissions. L'acord al qual ha donat llum verda l'Eurocambra també fixa l'obligació d'establir un objectiu intermedi per al 2040.

La Comissió Europea té previst presentar al juliol un paquet legislatiu per reduir les emissions en la pròxima dècada.