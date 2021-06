Els rius europeus aboquen cada any entre 307 i 925 milions de residus al mar, segons indica un estudi amb la participació de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). A banda de l'institut amb seu a Girona, en l'estudi hi ha participat 21 institucions més de 12 països diferents. Aquesta investigació s'ha fet a partir del monitoratge de 42 rius en 11 països. L'estudi també conclou que vuit de cada deu objectes que acaben al mar són plàstics com ara ampolles o envasos i bosses. Per altra banda, el 40% dels residus que floten (que mesuren menys de 2,5 cm) són trossos de plàstic. Pel que fa a les conques catalanes, els rius Besòs i Llobregat aboquen entre 0,4 i 0,6 tones de plàstic a l'any al mar.

La mala gestió dels residus en els rius provoca que acabin desembocant al mar, contaminant-lo amb plàstic i altres tipus de deixalles. Un estudi elaborat per 22 institucions de 12 països diferents ha analitzat les deixalles que anualment s'aboquen al mar a través dels cursos fluvials. Entre els participants en l'estudi hi ha l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), que té la seu al Parc Científic i Tecnològic de Girona.

Per primera vegada en un estudi europeu s'han fet servir dades monitorades dels rius, en comptes de previsions i estimacions de residus. Això implica que els resultats són més fidels a la realitat. Això vol dir tenir la base de dades més gran de residus que van a parar als oceans.

L'estudi determina que cada any els rius europeus transporten més de 600 milions d'objectes més grans de 2,5 cm al mar. Pel que fa a tipus de materials que s'han trobat a les conques fluvials, la majoria són plàstics. De fet, vuit de cada deu objectes eren plàstics d'un sol ús o bé envasos (ampolles i embolcalls d'aliments) i bosses.

Per altra banda, el 40% dels residus que floten (que mesuren menys de 2,5 cm) són fragments de plàstic. Això vol dir que molts dels objectes comencen a trencar-se a les conques fluvials i quan arriben als oceans s'acaben desgastant fins arribar a microplàstics.

Per fer l'estudi, l'ICRA ha analitzat els rius Llobregat i Besòs. La recollida de dades s'ha fet setmanalment de setembre de 2016 a octubre de 2017 amb 45 minuts observant els residus que hi havia flotant i baixaven pel riu. Les ampolles i les bosses són els objectes que més abundaven. A més, l'ICRA calcula que entre els dos rius es desemboquen entre 0,4 i 0,6 tones de plàstic a l'any al Mediterrani.

Ara, a causa de la covid-19 i l'augment d'objectes de plàstic d'un sol ús, l'ICRA estima que aquest volum de deixalles podria haver augmentat un 30%.

Per altra banda, els rius europeus que passen per països amb rendes més altes són els que acaben desembocant més residus. Per aquest motiu, l'estudi posa de manifest que els esforços que fan aquests països en la gestió de les escombraries és insuficient perquè també són els que contaminen més.