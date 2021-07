És important rentar la roba abans d’estrenar-la. Així s’eliminen compostos tòxics com el formaldehid, que pràcticament desapareix quan entra en contacte amb l’aigua. Això sí, els investigadors estan centrats ara a esbrinar quines concentracions d’aquest químic romanen després de la rentada. Els tòxics presents a la roba són una raó més per fer una compra responsable i sostenible, i evitar l’adquisició compulsiva de peces a cop de tendència i optar per articles de més bona qualitat, potser una mica més cars, però que duraran més.

El cotó, les fibres naturals, els colors pàl·lids, blancs… sempre són les opcions més sanes. I, per descomptat, fer una cerca sobre les marques de roba sostenible i amb consciència ambiental que fabriquen sense productes contaminants per al medi ambient i nocius per a la salut humana.