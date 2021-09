El 25 de setembre del 2015, la 70a Assemblea General de les Nacions Unides es va convertir en el marc d’adopció dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Una iniciativa destinada a transformar el món i fer front als grans desafiaments de la humanitat. La pobresa, el canvi climàtic i les desigualtats eren alguns dels elements que es pretenien erradicar. Però, què s’ha aconseguit realment en aquests sis anys?

L’informe ‘Sustainable Development Goals Report 2021’, publicat per les Nacions Unides, és clar: la pandèmia ha provocat que s’hagin perdut anys, o fins i tot dècades, de progrés global. S’ha produït un increment de la pobresa extrema i la desigualtat, un augment de la pèrdua d’ocupació i el creixement de l’economia informal. Tot això, entre altres factors, ha fet que per primera vegada des del seu llançament s’hagi revertit l’abast global dels ODS.

Quant a la situació del nostre país, l’informe reflecteix que Espanya es troba al lloc número 20 entre els 165 països que recull l’índex global de desenvolupament sostenible. Amb una puntuació de 79,5 sobre 100, per tant, ha ascendit dos llocs respecte a l’índex de l’any anterior.

En aquest sentit, l’ODS 1 (fi de la pobresa), l’ODS 3 (salut i benestar), l’ODS 5 (igualtat de gènere) i l’ODS 16 (pau, justícia i institucions sòlides) han avançat a Espanya respecte a les dades del 2020. Però no totes les notícies són bones, al contrari, l’ODS 2 (fam zero), l’ODS 13 (acció pel clima) i l’ODS 15 (vida a la terra) han registrat retrocessos significatius. A més, Espanya es troba per sota de la mitjana europea en l’acompliment de l’ODS 8 (treball decent i creixement) o l’ODS 10 (reducció de desigualtats), fins i tot abans de la pandèmia.

No obstant, queda lloc per a l’esperança, ja que els experts assenyalen directament els fons Next Generation de la Unió Europea com una clara oportunitat per donar un gran impuls a la consecució de l’Agenda 2030 a Europa.

Falta de compromís per part de les empreses

Des de les Nacions Unides reivindiquen que l’èxit dels ODS no està només en mans dels governs, sinó també del sector privat i de tots els agents de la societat civil. No obstant, segons un informe d’Infojobs, aquests objectius continuen sent una assignatura pendent per a les empreses. De fet, fins el 36% de les empreses a Espanya afirma no estar familiaritzada amb els ODS, i un 35% assenyala haver sentit parlar-ne, però no tenir un coneixement profund del que impliquen. És més, només un 13% de les companyies afirma estar al dia amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible dissenyats per l’ONU.

Per mida d’empreses, les pimes són les més endarrerides, ja que des d’Infojobs destaquen que les companyies amb menys de 50 empleats són les que menys han sentit parlar dels ODS.

Una altra dada significativa que es desprèn d’aquest estudi és el fet que fins el 72% de les empreses a Espanya reconeix no tenir formalitzats uns Objectius de Desenvolupament Sostenible amb vista a l’Agenda 2030 o els pròxims anys. En aquest aspecte, s’observen també diferències segons la mida de l’empresa. «Així, només el 38% de les companyies de més de 50 empleats afirma haver-los establert dins de la seva activitat, davant el 22% de les empreses de menys de 50 treballadors», expliquen des d’Infojobs.

Llista de tots els ODS

ODS 1: Fi de la pobresa

ODS 2: Fam zero

ODS 3: Salut i benestar

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 6: Aigua neta i sanejament

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12: Producció i consum responsables

ODS 13: Acció pel clima

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres

ODS 16: Pau, justícia i institucions sòlides

ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius