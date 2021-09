S’acaba de complir el sisè aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, en la qual es recullen els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) així com les seves 169 metes associades, i es reconeix el paper imprescindible de les organitzacions empresarials i, en concret, en les empreses del sector de les telecomunicacions en la seva consecució.

Telefónica, grup compromès amb la sostenibilitat com a element transversal en tota la seva estratègia i operació des de fa més de dues dècades, contribueix i impulsa de forma rellevant el compliment d’aquests objectius, entenent aquesta oportunitat com una responsabilitat i un privilegi, podent col·laborar a construir un món on ningú es quedi enrere. Per això la teleco fa girar totes les seves accions sobre els ODS, ja que això li permet assegurar la sostenibilitat del negoci a més de poder aportar, de forma significativa, a un projecte determinant per al futur de les persones afavorint el progrés social i econòmic a través de la digitalització.

La transformació tecnològica i digital poden eliminar obstacles que avui semblen insalvables. Les solucions digitals han demostrat que poden transformar les comunitats i els models productius i econòmics de manera sostenible.

«Els ODS no són objectius aïllats, sinó que estan interrelacionats entre les seves corresponents metes. Hi ha, per tant, la possibilitat d’aconseguir alhora un impacte directe sobre alguns ODS i un indirecte sobre els altres», assenyala Elena Valderrábano, directora global de Sostenibilitat de Telefónica. «Aquesta interconnexió ens permet dissenyar amb més precisió la nostra estratègia de contribució i adaptar-la en el temps», remarca Valderrábano.

I per José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica: «La nostra aportació ha d’anar més enllà del valor estrictament generat per la nostra activitat comercial i per això treballem a integrar els ODS al cor de la companyia, i els utilitzem com a marc de seguiment, avaluació i comunicació de la nostra contribució i impacte a la societat i al planeta».

Compromís amb el planeta

Compromís amb el planetaTelefónica aborda aquest compromís incidint principalment en quatre dels ODS ambientals. Tant és així que els seus objectius d’energia i canvi climàtic el 2025, 2030 i 2040 estan alineats amb l’escenari d’1,5 ºC de l’Acord de París. Però ¿com ho fa?

La clau és una connectivitat baixa en emissions i la incorporació de noves tecnologies com el 5G, el desplegament de la fibra o l’ús d’energies renovables (que ja és del 87,5%). Amb això, han reduït les emissions malgrat el creixement de les xarxes de comunicacions. De fet, el consum elèctric des del 2015 ha disminuït un 8%, mentre que el trànsit de dades per les xarxes s’ha incrementat en gairebé quatre vegades.

A més, les infraestructures antigues, com les centrals de coure, s’han anat apagant i el 2020 el 98% de tots els residus de l’empresa han sigut reciclats.

Des del 2018 Telefónica és pionera en finançament sostenible a l’haver emès dos bons verds, els primers Bo Verd i Bo Verd Híbrid del sector de les telecomunicacions a escala mundial i, el 2020, el primer bo sostenible.

ODS 9 «Construir una connectivitat inclusiva i sostenible»

ODS 9 «Construir una connectivitat inclusiva i sostenible»Telefónica ha acostat les noves xarxes de comunicacions d’alta velocitat a la majoria de les persones perquè puguin disfrutar de nous serveis digitals, incloent-hi zones remotes o de difícil accés. Per exemple, a Espanya la cobertura 4G ja arriba a més del 98% de la població i s’ha progressat en el desplegament de fibra no només en àrees urbanes, sinó especialment en poblacions rurals, fins a superar els 26,1 milions de llars amb cobertura de fibra a finals de juny del 2021, cosa que d’aquesta forma millora les capacitats i oportunitats de desenvolupament de moltes regions d’Espanya cooperant per a qualsevol fractura digital.

D’aquesta manera, Telefónica garanteix que les petites i mitjanes empreses disposin de serveis digitals, cosa que els permet incrementar la productivitat entre un 15% i un 25% i així garantir un servei fiable perquè els seus processos de compra incorporin criteris ètics, socials i ambientals.