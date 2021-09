Per a Inditex, la sostenibilitat és determinant en totes les fases del seu model de negoci i en la seva visió a llarg termini. En un any com el 2020, marcat per la pandèmia, aquesta màxima empresarial s’ha instal·lat en la gestió del grup com a compromís amb la creació de valor econòmic, social i mediambiental.

L’alineació de l’estratègia d’Inditex amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible ha servit perquè, durant el passat exercici, el grup reforcés la seva contribució als objectius més rellevants tenint en compte la naturalesa de la seva activitat. Amb el convenciment que els ODS seran fonamentals en la reconstrucció de l’economia i la societat després de la pandèmia i en lluita contra el canvi climàtic, es pot destacar les accions d’Inditex vinculades a l’ODS 3 (salut i benestar), l’ODS 5 (igualtat de gènere), l’ODS 8 (ocupació decent i creixement econòmic), l’ODS 12 (producció i consum Responsable), l’ODS 13 (lluita contra el canvi climàtic) i l’ODS 17 (aliances per aconseguir els objectius).

Des del primer moment en què es van començar a patir els efectes de la pandèmia, Inditex va activar un programa global d’emergència d’inversió en la comunitat al qual va destinar més de 40,4 milions d’euros i que va permetre, entre d’altres, mobilitzar més de 177 milions d’unitats de material sanitari i de primera necessitat. Aquesta tasca de protecció s’expandeix també a la protecció dels empleats de la cadena de subministrament amb una estratègia global de resposta a fi de recolzar proveïdors i fabricants. Aquesta línia d’acció queda integrada dins de la seva estratègia de Treballador al Centre 2019-2022.

Com a part del compromís amb l’economia circular i la descarbonització, en línia amb els objectius de l’Acord de París, Inditex avança l’objectiu d’assolir les zero emissions netes per a 2040, deu anys abans del que estava previst anteriorment. Amb aquest full de ruta, durant 2020, el 35% de les peces del grup comptaven amb l’etiqueta ‘Join Life’, que distingeix els processos i matèries primeres més sostenibles, per sobre del 25% fixat per a l’any. També va arribar al 80% de consum d’energia renovable en comparació amb el 65% marcat.

Durant aquest exercici, la companyia va eliminar les bosses de plàstic de les seves botigues i comandes ‘online’, amb l’objectiu marcat per a 2023 d’eliminar tots els plàstics d’un sol ús per a clients.

A Inditex són conscient de la importància de col·laborar amb diferents grups d’interès i establir aliances amb ells per avançar cap al desenvolupament sostenible i la generació d’impacte positiu. Així, el 2020 la companyia ha col·laborat estretament amb entitats com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, l’Organització International del Treball, IndustriALL Global Union, Fashion Pact i Make Fashion Circular, entre d’altres.

A més de la rellevància d’aquests ODS dins de l’estratègia d’Inditex de contribució al desenvolupament sostenible, el compromís de la companyia s’estén als 17 ODS amb la finalitat de posar fi a la pobresa en totes les seves formes, reduir les desigualtats i lluitar contra el canvi climàtic.

Inditex promou comportaments sostenibles en tots els seus processos

ODS 3:

Per salvaguardar la salut de tots els treballadors han activat mesures higièniques, tècniques i organitzatives. Quant a la cadena de subministrament, desenvolupen una estratègia global per recolzar els seus proveïdors i fabricants i ajudar-los en la introducció de mesures orientades a la prevenció de la Covid-19. A més, han activat un programa global d’emergència en matèria d’inversió en la comunitat a la qual han destinat 40,4 milions d’euros.

ODS 5:

La igualtat de gènere i l’empoderament femení són part de la cultura corporativa d’Inditex. Amb un 76% de dones en el grup, fomenten entorns de treball més diversos i inclusius. A més, de l’anàlisi de bretxa salarial que es va realitzar el 2020 es desprèn que a Inditex hi ha igualtat salarial entre homes i dones. D’altra banda, volen apoderar també les dones involucrades en la producció, per això compten amb una estratègia de gènere, diversitat i inclusió en la cadena de subministrament.

ODS 8:

El compromís d’Inditex amb el treball decent s’estén a tota la seva cadena de valor perquè tots els empleats treballin en ambients laborals estimulants, estables i segurs, on la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament professional siguin una realitat i es cuidin de les seves persones. Aquesta protecció s’expandeix també a la cadena de subministrament, on s’han unit a la iniciativa Covid-19: Action in the Global Garment Industry.

ODS 13:

Inditex recolza decididament la lluita contra el canvi climàtic i estan alineats amb els objectius establerts en l’Acord de París. El 2020 van aconseguir una nova fita en aquest compromís, ja que l’organització SBTi (Science Based Targets Initiative) va aprovar els seus objectius de descarbonització per a 2030. A més, Inditex és una de les empreses participants de Science Based Targets que han firmat, en el marc de Uniting Business and Governments to Recover Better de les Nacions Unides.

ODS 12:

Compten amb diferents iniciatives per fomentar la producció i el consum responsable tenint en compte el cicle de vida dels seus productes. El 2020, han superat un dels seus objectius relacionats amb la sostenibilitat dels productes, amb el 25% de peces posades a la venda sota l’etiqueta ‘Join Lif’e –que identifica les peces que estan compostes per les matèries primeres més sostenibles–, que ha arribat a un 38% d’unitats sota aquesta etiqueta.

ODS 17:

A Inditex són conscients de la importància de col·laborar amb diferents grups d’interès. El 2020 es poden destacar les col·laboracions amb entitats com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, l’Organització Internacional del Treball, IndustriALL Global Union, UNI Global Union, Fashion Pact, Make Fashion Circular, Càritas i Metges Sense Fronteres.