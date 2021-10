El planeta està en flames. L’avanç de la crisi climàtica mostra que la «flamarada» encesa per la nostra espècie ja arriba a tots els racons poblats del planeta i que és responsable d’una emergència ecològica sense precedents. Ja fa dècades que coneixem el problema, els responsables i els passos que hauríem de seguir per extingir les flames. Però lluny de centrar-nos en les tasques d’extinció, tot apunta que seguim llançant gasolina al foc. Segons alerta l’última anàlisi del programa de medi ambient de Nacions Unides (ONU), les grans potències del globus planegen augmentar el seu consum de combustibles fòssils durant la pròxima dècada. Si això segueix així, alerta l’informe, l’auge d’aquestes indústries altament contaminants allunyarà encara més l’esperança d’evitar un escalfament global extrem.

L’anàlisi, publicada ahir, surt a la llum a només deu dies de l’inici de la Cimera de Glasgow (COP26); una trobada on els principals líders polítics del planeta es reuniran per redissenyar els seus compromisos per frenar l’avanç de la crisi climàtica. En vigílies d’aquest esdeveniment, l’informe de l’ONU posa totes les cartes sobre la taula i reclama polítiques més ambicioses per reduir «de manera immediata» el consum de combustibles fòssils i restringir dràsticament l’ús de petroli, gas i carbó abans que acabi la dècada. Molt abans del que s’havia previst fins ara.

L’informe mostra de manera molt gràfica l’enorme «bretxa» que hi ha entre la producció de carbó, petroli i gas prevista pels governs, les promeses que aquests mateixos van plantejar durant l’Acord de París i els nivells de producció necessaris per evitar que el planeta quedi exposat a un augment extrem de les temperatures. «La producció de combustibles fòssils prevista per al 2030 és dues vegades més gran del que caldria per limitar l’escalfament global a 1,5 graus», conclou l’estudi.

Massa carbó, petroli i gas

Per respondre a la creixent demanda energètica de la humanitat, les grans potències del globus preveuen augmentar el seu consum de combustibles fòssils fins almenys l’any 2040. Així mateix, la majoria dels principals productors de petroli, gas i carbó tenen previst incrementar (en major o menor mesura) la seva producció durant les properes dècades. Tot apunta que aquestes tres indústries seguiran en auge, almenys, fins a mitjans de segle.