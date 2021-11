Dues manifestacions ecologistes ompliran els carrers de Glasgow divendres i dissabte per reclamar als governs accions contra l'escalfament global amb motiu de la 26a Conferència Mundial pel Clima. Les autoritats locals calculen que es mobilitzaran gairebé 60.000 persones.

El moviment estudiantil 'Fridays for Future' han omplert els carrers aquest divendres per reclamar als governs que reaccionin davant l'escalfament global del planeta amb motiu de la 26a Conferència Mundial pel Clima. L'activista sueca Greta Thunberg participa en la mobilització que recorre el centre de la ciutat fins a arribar a George Square. Les autoritats calculen que hi participen unes 8.000 persones, la majoria estudiants que feien vaga pel clima.

"Ni els líders mundials ni les corporacions ens donaran justícia. Només nosaltres podem imaginar i construir un futur que funcioni per a tots nosaltres", defensen els organitzadors en un manifest on demanen la implicació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.'COP Coalition 26' critica que els governs fins ara "han fet massa poc" i "massa tard" per afrontar la crisi climàtica. "Fan pinya amb les corporacions, s'amaguen darrere de solucions verdes inexistents i no aborden la magnitud del problema", denuncia.