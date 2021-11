La temperatura del planeta augmentarà 2,4 graus a finals de segle, una xifra gairebé un grau superior a la fixada en l'Acord de París. Això és el que apunta un informe de la plataforma científica Climate Action Tracker presentat aquest dimarts, que apunta que les promeses fetes a la COP26 només aconseguiran reduir en dues dècimes l'augment de la temperatura.

L'estudi apunta que un increment de 2,4 graus seria "catastròfic" i que, en cas que totes les promeses de zero emissions es compleixin, l'escalfament global serà de l'1,8%. "Fins i tot si les noves promeses de Glasgow es compleixen per al 2030, emetrem el doble el 2030 del que seria necessari per a l'1,5".

La UE destinarà 100 milions d'euros al fons per ajudar els països vulnerables a fer front als efectes del canvi climàtic

El vicepresident de política climàtica de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha anunciat aquest dimarts que el bloc comunitari destinarà 100 milions d'euros al fons d'adaptació de l'ONU, que ofereix finançament a països en desenvolupament vulnerables a l'impacte del canvi climàtic. En un comunicat, l'executiu comunitari subratlla la seva "determinació per augmentar el finançament als objectius d'adaptació climàtics". "El fons d'adaptació pot jugar un paper clau", ha dit Timmermans, que ha defensat "actuar també en matèria d'adaptació". "El finançament de l'adaptació és fonamental", ha afirmat.