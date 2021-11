Els boscos capturen CO₂ de l’atmosfera i juguen un paper fonamental en la lluita contra l’escalfament global. I, no obstant això, no únicament són les grans masses forestals les que exerceixen una funció tan decisiva. També ho fan, i amb més eficàcia encara, els fons dels mars. Allà hi viu una planta submarina anomenada posidònia oceànica, que s’estén al llarg d’àmplies prades ondulants i que constitueixen, directament, veritables boscos submergits. No en va, aquestes prades són la llar de nombroses espècies de peixos, mol·luscos i altres organismes que hi tenen el seu refugi i el seu lloc de cria i d’alimentació. L’eficàcia de la posidònia a l’hora de capturar CO₂ de l’atmosfera és tan gran que fins i tot supera la del mateix Amazones. L’oceanògraf Carlos Duarte ha definit aquesta planta com una «campiona del segrest de CO₂», ja que una sola hectàrea de posidònia «pot segrestar tant carboni com 15 hectàrees de bosc amazònic i, a més, no es crema», afirma en al·lusió als greus incendis que amenacen aquesta selva tropical.

Es tracta d’una planta que en tot el planeta només creix a la mar Mediterrània. És, doncs, un endemisme d’aquest mar. Les acumulacions més grans es poden trobar en llocs com Xipre, Sicília i, sobretot, el llevant espanyol. Concretament, davant del Campello, a la comarca de l’Alacantí, i entre Eivissa i Formentera hi ha les prades més extenses de tota la conca mediterrània. En total, existeixen en aquest mar uns 50.000 quilòmetres quadrats de posidònia.

Un altre expert que coneix bé aquest organisme, el biòleg marí Manu San Félix, considera que, «si no existís, les platges serien diferents, perquè la sorra està formada pels esquelets dels milions d’organismes que hi viuen, de la mateixa manera que els esculls de corall formen la sorra de les platges coral·lines».

«Però, a més, cal tenir en compte que la posidònia aporta entre el 50 i el 70 % de l’oxigen que respirem al planeta. A la Mediterrània, actua com un enorme pulmó, pel fet que és el sistema més eficient segrestant CO₂, fet que la converteix, juntament amb els esculls, en un gran aliat contra el canvi climàtic. També forma l’hàbitat de moltíssimes espècies. No vull ni imaginar com seria un futur sense posidònia, perquè seria dramàtic, però, si no actuem ara mateix, podria passar», explica a la revista Ethic.

Però, fins i tot morta, la posidònia continua generant beneficis per a l’ecosistema. Quan les fulles es desprenen, suren i van a parar a la riba, formen grans acumulacions a les platges i tapen la sorra. Encara que la indústria turística es queixa per això, en realitat aquestes piles d’algues estan salvant la platja, perquè eviten que l’onatge s’emporti la sorra.

A més, fins i tot llavors la posidònia continua sent refugi de nombrosos microorganismes de gran valor ambiental, segons han revelat les últimes recerques.

Atacs contra un tresor

Però aquest excepcional patrimoni, que hauria de ser cuidat amb una cura singular, és destruït a marxes forçades. Tant Duarte com Sant Félix i altres científics han assenyalat bàsicament tres amenaces.

En primer lloc, els fondejos de vaixells recreatius, que llancen les ancores sobre prades de posidònia, i així hi creen grans calbes i provoquen una desforestació submarina amb els mateixos efectes que tindria en un bosc. No obstant això, la diferència rau en el fet que, així com un bosc pot recuperar-se amb una rapidesa relativa, la posidònia pot trigar segles a regenerar-se.

El segon impacte és el dels abocaments contaminants des d’estacions depuradores que no funcionen correctament, des d’embarcacions en alta mar i instal·lacions industrials. Abunden les imatges de prades de posidònia literalment sepultades per una mena de moc filamentós que recobreix tota la planta, l’asfixia i la mata a causa d’aquesta contaminació. National Geographic afirma que gairebé la meitat de les zones urbanes costaneres de 23 països de la Mediterrània no té plantes depuradores d’aigua residual.

El mar s’escalfa

I, finalment, el canvi climàtic està arraconant aquesta fàbrica de salut ecològica. L’escalfament de la mar Mediterrània és aclaparador. Aquest mateix any s’han mesurat temperatures de fins a 29 graus a les aigües d’Alacant els primers dies de novembre, un fet inèdit que revela que la Mediterrània ja està arribant a temperatures pròpies del mar Carib.

Això mata la posidònia, ja que, com afirma Duarte, quan la temperatura de l’aigua sobrepassa els 28,5 °C, les taxes de mortalitat de la posidònia es disparen. En canvi, des del 2015 ja s’han observat llargs períodes en què, entre 15 i 20 metres de profunditat, la temperatura no baixa de 29 graus.

El declivi de la posidònia ja ha començat i es pot mesurar clarament. Segons un estudi de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea), a la Mediterrània occidental l’extensió de prades submarines d’aquesta espècie s’ha reduït entre un 13% i un 38% des del 1960. Però hi ha zones concretes on la seva superfície s’ha reduït un 40%. Les conseqüències d’aquest fet se succeiran en cadena sobre l’ecosistema.

El futur no pinta bé, tenint en compte a més que la temperatura global continua pujant i, fins i tot complint els objectius de l’Acord de París ,serà inevitable afrontar danys irreparables. Per això hi ha la necessitat, recalquen els experts, d’actuar amb més rapidesa, valentia i ambició si es volen evitar els danys més greus i irreversibles.

Tots els informes assenyalen que, justament, la Mediterrània serà una de les zones més afectades per l’escalfament global, i això demostra la urgència d’adoptar mesures més eficaces que les preses fins ara.