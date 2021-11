La Comissió Europea proposa obligar les empreses que venen productes associats amb la desforestació, com l'oli de palma, la carn de vedella, la soja, la fusta, el cafè i el cacau, a demostrar que no han contribuït a la destrucció d'arbres i plantes. Les noves regles que posa l'executiu comunitari sobre la taula plantegen que les companyies hagin d'informar de les coordenades geogràfiques d'on ve el producte que introdueixen en el mercat per evitar que es posin a la venda aquells que han contribuït a la desforestació. La llista inicial preveu sis productes, però Brussel·les apunta a ampliar-la "progressivament". D'altra banda, la Comissió vol condicions més estrictes al trasllat de residus per incinerar per afavorir altres formes de gestió.

A més, Brussel·les vol evitar que la Unió Europea "exporti els reptes pel que fa als residus". Per aquest motiu, l'executiu comunitari proposa que s'hagi de fer una petició formal per exportar residus a països que no formen part de l'OCDE i es compromet a "analitzar" les que van a països de l'OCDE. En aquest últim cas, apunta a suspendre-les si no es garanteix un "tractament sostenible" dels residus. Finalment, la Comissió Europea proposa que les empreses europees hagin de fer auditories independents sobre les seves exportacions de residus fora del bloc comunitari per "demostrar que les instal·lacions gestionen els residus de manera sostenible amb el medi ambient".