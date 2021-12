tres ciutats que ja s’enfonsen

Ja no són només uns quants illots deserts els que apareixen a les notícies com a primers llocs que van quedant soterrats sota les aigües per efecte del canvi climàtic. Ara ja comencen a ser petites ciutats senceres, amb milers d’habitants en algun cas, les que preparen la seva evacuació general perquè d’aquí a uns trenta anys senzillament no existiran. És una nova fase d’un procés per desgràcia irreversible i que anirà sumant més ciutats cada vegada més poblades, cada vegada més grans i amb conseqüències cada vegada més dramàtiques. El canvi climàtic és això.

Tangier és una ciutat, situada a l’illa del mateix nom, a la badia de Chesapeake (Virgínia, els EUA), situada a molt baixa cota sobre el nivell del mar. Cada mil·límetre que pugen les aigües pot semblar irrellevant per a la majoria de les persones, però per a enclavaments com aquest representa uns quants pams de terreny que desapareixen. El 1900 tenia aproximadament 1.100 habitants, però la pujada del mar ja ha reduït la població a 436 veïns, perquè la inundació del seu territori s’ha accelerat des de fa unes dècades. S’espera que d’aquí a 15 o 30 anys perdi la totalitat de les seves terres habitables.

Per això, el drama humà i social que es viu a Tangier no és sinó una bestreta del que experimentaran en la generació següent urbs costaneres molt més grans. «Aviat, aquests estatunidencs, habitants de l’última comunitat pesquera de Virgínia, es convertiran en refugiats del canvi climàtic, obligats a traslladar-se», afirma David Shulte, del College of William and Mary, que ha investigat el progressiu enfonsament de l’illa. Tangier ha perdut el 67% de la seva massa terrestre des del 1850 a causa de l’escalfament global.

Shulte i els seus col·legues han calculat quant costarà fer front a la situació mitjançant dues possibilitats diferents: protegir la ciutat davant de la inundació o bé traslladar tots els seus habitants a un altre lloc.

La conclusió és que les obres de contenció de la mar, les accions de dragatge i altres infraestructures per salvar l’illa costarien entre 250 i 350 milions de dòlars. L’opció de reubicar els seus 436 habitants seria més barata: entre 100 i 200 milions de dòlars.

També a la Gran Bretanya

A l’altre costat de l’oceà, a la Gran Bretanya, els 700 habitants de Fairbourne, un petit nucli costaner al nord de Gal·les, s’han trobat de la nit al dia que aquest poble serà desmantellat, després que les autoritats hagin arribat a la conclusió que l’any 2054 ja no serà segur viure-hi. Aquests 700 veïns seran els primers refugiats climàtics de la Gran Bretanya.

«Han condemnat el poble. Ara han de reubicar la gent. Són 450 cases», assenyala el president del consell municipal de Fairbourne, Stuart Eves. «Si volen que ens n’anem el 2054, han de tenir un lloc on acomodar-nos», afirma en declaracions a Associated Press.

En realitat, ningú vol anar-se’n. Hi ha molts jubilats, però també famílies joves amb nens que gaudeixen d’una vida natural i a l’aire lliure. Però, en realitat, tot està canviant, a causa de les emissions massives de CO2 provocades per la humanitat des de fa gairebé dos segles.

Els científics asseguren que el nivell de les aigües ha pujat 10 centímetres l’últim segle i el 2100 haurà augmentat entre 70 centímetres i un metre, depenent de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que s’emetin d’ara endavant. Fairbourne, com Tangier, gairebé està al nivell del mar, en una maresma d’aigua salobre.

Les autoritats han invertit milions de lliures per reforçar un mur marí i uns tres quilòmetres de barreres davant dels temporals. Però tant és, no hi ha remei: «Hem de ser realistes, no podem protegir tota la costa», assenyala Richard Dawson, professor d’enginyeria de la Universitat de Newcastle.

De fet, els experts xifren en mig milió el nombre de propietats que corren perill de ser inundades a la costa al Regne Unit d’aquí a trenta anys, xifra que s’elevarà a 1,5 milions el 2080.

Però ni Fairbourne ni Tainger patiran tant les conseqüències de la pujada del nivell del mar com el petit país-illa de Tuvalu, situat al Pacífic i envoltat de moltes altres illes, com Kiribati, Samoa i Fiji. A diferència dels dos pobles britànic i nord-americà, els habitants de Tuvalu no tenen el continent a prop. Estan literalment enmig del no-res.

Aquest petit estat insular ha adquirit rellevància amb motiu de la recent cimera de Glasgow, quan el seu ministre d’Exteriors, Simon Kofe, va comparèixer per videoconferència amb l’aigua, literalment, fins als genolls. Amb vestit i corbata, darrere del faristol i amb les banderes al costat, el polític va decidir parlar des de l’aigua per fer visible el drama del seu poble. «Ens estem enfonsant, però passa el mateix a tothom», va afirmar Kofe.

Tuvalu és molt petit (26 quilòmetres quadrats, gairebé com l’illa de La Graciosa, a Lanzarote), però té força població: 12.000 persones. Té el seu propi aeroport, un banc, escola, biblioteca i uns quants hostals.

La cota més alta és de només quatre metres sobre el nivell de la mar. «Aquestes són masses terrestres extremadament baixes i gran part de la terra habitable ja queda sota l’aigua durant les marees normals. Cada mil·límetre d’augment del nivell del mar incrementa l’extensió i profunditat de les inundacions marines», va assenyalar a la BBC l’expert en canvi climàtic Arthur Webb, que treballa en un projecte d’adaptació costanera de Tuvalu.

A la disminució de la superfície habitable s’hi afegeix una altra adversitat ecològica, com és la salinització de les aigües subterrànies. Això fa que la població ja depengui pràcticament de l’aigua de pluja, però els pocs cultius existents, bàsicament l’arbre del pa, és molt intolerant a la sal i està greument amenaçat.

Tuvalu pertany a l’Aliança de Petits Països Insulars (AOSIS, en anglès), amb 39 membres, entre els quals també hi ha illes del Carib, com Antigua i Barbuda, o de l’Índic, com les Maldives. Els problemes són idèntics en tots.

Com va dir davant la COP26 el primer ministre d’Antigua i Barbuda, «la contribució dels petits estats insulars a les emissions globals del CO₂ és menys de l’1%; els nostres països són els menys culpables del mal ambiental a escala mundial. Però, en canvi, nosaltres som els que paguem el preu més alt».