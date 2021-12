L’escalfament global que experimenta el planeta comença a tenir conseqüències en elements tan quotidians com el cafè, l’arròs, el blat de moro o la soja. Es tracta de cultius que ja estan començant a veure’s afectats per la modificació del clima i que, a causa d’això, veuran pujar considerablement el seu preu els pròxims anys. De fet, el cafè ja ha iniciat aquesta espiral alcista, perquè el seu preu directament s’ha duplicat l’últim any i això és degut en gran part al canvi climàtic.

El cistell d’anar a comprar se’n ressentirà, però també l’economia de milions de persones que depenen d’aquests cultius en un gran nombre de països.

L’últim estudi de l’Institut de Medi Ambient d’Estocolm sobre canvi climàtic, comerç i seguretat alimentària afirma que, per a finals d’aquest segle, la producció i rendiment de la canya de sucre caurà un 58%, mentre que el cafè de la varietat aràbica baixarà un 45% (un 23% en la varietat robusta) i un 27% en el blat de moro.

De la mateixa manera, la producció d’arròs caurà un 8% i la de soja, un 7%. Dels sis productes bàsics que analitza l’estudi, únicament un veurà augmentar la seva producció a conseqüència de l’escalfament global: el blat, que pot augmentar un 14%.

La situació és preocupant. «Els impactes del canvi climàtic, particularment sobre els aliments bàsics, s’estenen per tot el món i afecten molts països, separats per milers de quilòmetres, a causa de l’intercanvi comercial», assenyala a l’agència Efe un dels autors de l’informe, Magnus Benzie.

Per tant, cal esperar problemes de seguretat alimentària, ja que els cereals i altres productes analitzats es consumeixen en molts països, no únicament en els menys desenvolupats i importadors.

Benzie destaca que la reducció en la disponibilitat d’aquests aliments provocarà el que cal esperar: una pujada de preu. Aquest encariment afectarà els productes de la indústria alimentària que contenen sucre (gairebé tots els que trobem al supermercat) i soja, com els pinsos.

En el cas del cafè, aquest article pot ser considerat més de luxe que de primera necessitat, però els problemes que afrontarà aquest cultiu empitjorarà les condicions de vida dels petits agricultors que el produeixen al món. I cada tassa serà també, per descomptat, més cara.

El cafè duplica el preu

En realitat, la pujada del cafè ja s’ha notat, i molt, aquest mateix any 2021, fins al punt de ser la matèria primera que més s’ha encarit al planeta. Les sequeres i les gelades registrades al Brasil, juntament amb les inundacions que hi ha hagut a Colòmbia, grans productors de la varietat aràbica, n’ha afectat fortament la producció. Colòmbia ha reduït enguany, a causa del canvi climàtic, la seva oferta de cafè en un milió de sacs, segons la International Coffee Organization (ICO). Però aquestes adversitats climàtiques augmentaran cada vegada a més i castigaran les regions on es conrea el cafè, segons els experts.

El fet que aquest gra hagi duplicat el preu els dotze últims mesos també s’ha degut, en part, a la crisi del transport, però si bé aquest factor pot ser conjuntural, la crisi climàtica ha vingut per quedar-se.

Benzie afirma que, amb l’escassetat que s’acosta per al sucre, l’arròs, el cafè o el blat de moro, «hi haurà més volatilitat en els preus dels aliments bàsics i també més inestabilitat política», com ha passat amb altres crisis en el passat. I és que les tensions que pot desencadenar la lluita per aquests béns poden traduir-se en conflictes interns als països i fins i tot en episodis bèl·lics.

I és que es tracta d’una reacció en cadena. L’informe de l’Institut de Medi Ambient d’Estocolm destaca que els efectes del canvi climàtic sobre la seguretat alimentària es transmetran a la resta del món des d’un petit nombre de països, per ser els grans productors i exportadors. Aquests països seran, en el cas del blat de moro, el Brasil, la Xina i els Estats Units. Per a l’arròs són Tailàndia i els Estats Units, i per al blat, novament els EUA.

L’escalfament global pot provocar una reducció de gairebé el 50% en la producció de blat de moro als Estats Units i aquest fet tindrà un greu impacte en altres països, com a Jamaica, que importa un 90% d’aquest aliment dels EUA. Però no és l’únic cas, ja que aquesta mateixa situació es repeteix en altres nacions (com Costa Rica i el Japó) i amb altres productes.

En el cas de l’arròs, per exemple, els grans productors (sud-est asiàtic i Amèrica llatina) es veuran especialment colpejats pels efectes climàtics i això repercutirà no només en la disponibilitat alimentària d’aquests països, sinó també en la d’aquells als quals exporten.

No obstant això, també hi ha algun producte que pot beneficiar-se de l’escalfament global. És el cas del blat, si bé això no succeirà de la mateixa manera a tot el món, perquè, mentre que Àfrica oriental experimentarà caigudes significatives en la seva producció, altres productors hi sortiran guanyant, amb les noves condicions climàtiques. És el cas de França, Alemanya, Ucraïna, Uzbekistan i l’Argentina.

Davant aquesta situació, els experts assenyalen que, de moment, l’estratègia dels països per adaptar-se al canvi climàtic sembla que se cenyeix exclusivament al que passi dins de les seves pròpies fronteres, malgrat que es tracta d’un problema global i internacional. «A diferència d’altres desafiaments plantejats en el comerç internacional, els riscos del canvi climàtic són presents a tot arreu, simultàniament», recorda el document.

L’autor de l’informe dubta que la solució passi per diversificar les cadenes de subministrament ampliant el nombre de socis comercials. L’única cosa que s’aconseguiria així, en un context de produccions més petites pel canvi climàtic, serà que els països acabin competint pels mateixos proveïdors, assegura.

En canvi, defensa més finançament perquè els productors puguin adaptar-se a l’escalfament global, i així es reduirien els danys, a més d’incrementar la cooperació global per augmentar l’estabilitat dels mercats de productes bàsics i evitar les tendències proteccionistes.

«Una reculada en la integració global i un retorn al proteccionisme, la regionalització i la geopolítica podria desestabilitzar encara més els mercats, probablement en detriment dels països que menys poden pagar per competir en un món d’aquestes característiques», assenyala l’informe.

És bàsic assegurar un mecanisme conjunt que asseguri la disponibilitat d’aliments, afegeix el document. «Existeix una necessitat urgent de cooperació multilateral per abordar aquests riscos i desenvolupar respostes efectives i coordinades», assenyala.

El cafè caurà entre el 45% i el 23%

Encara que el cafè no és considerat un aliment essencial, milers de famílies a tot el món depenen del seu cultiu per sobreviure. I ja ha començat una escalada de preus impressionant: els últims dotze mesos ha duplicat el seu cost, a causa del canvi climàtic als països productors i també a la crisi del transport.

La producció d’arròs es reduirà El 8,1%

A part dels EUA, els grans productors d’arròs es concentren als països del sud-est asiàtic i a Amèrica Llatina, que són dues regions molt castigades pel canvi climàtic. D’aquí a final de segle s’espera que la seva producció caigui més d’un 8% i els seus preus també experimentaran un augment. Es tracta d’un aliment bàsic per a milions de persones.

Un 27% menys de blat de moro per l’escalfament

La producció de blat de moro als Estats Units podria caure pràcticament a la meitat abans del 2100, però això no únicament impactarà sobre el mercat nord-americà, sinó també sobre altres països que depenen enormement del blat de moro dels EUA, com Jamaica (importa el 90% d’aquest producte), Costa Rica o el Japó.

El blat baixa a Àfrica i puja a Europa

L’escalfament global perjudicarà la producció de blat a Àfrica però, en canvi, beneficiarà altres països on les condicions climàtiques passaran a ser millors per a aquesta planta. És el cas de França, Alemanya, Ucraïna, Uzbekistan o l’Argentina. En termes globals, no obstant això, s’espera que la seva producció augmenti el 13,9%.